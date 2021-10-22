Моуриньо впервые так унизили: обзор матча 'Буде-Глимт' – 'Рома'

Команда знаменитого футбольного тренера Жозе Моуриньо впервые в истории пропустила шесть мячей. В четверг, 21 октября, итальянская "Рома" была унижена норвежским "Буде-Глимт" со счетом 6:1. Матч прошел в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций – нового еврокубкового турнира УЕФА. Соперники выступают в квартете С, как и луганская "Заря".

Неприятный "рекорд" подопечные 58-летнего португальца установили в его 1008-м матче в тренерской карьере. В первом тайме встречи в Норвегии ничто не предвещало разгрома. Гости уступали 1:2 и в перерыве Моуриньо сделал замены, направленные на усиление атаки. В частности, на поле вышел бывший полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян. Однако вскоре игра "Ромы" расклеилась и все завершилось полным фиаско. Смотрите обзор поединка.

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Этот успех позволил "Буде-Глимт" выйти в лидеры группы. "Рома" опустилась на второе место и через две недели снова встретится с норвежцами, но уже в Италии. "Заря" после победы над ЦСКА поднялась на третью строчку.

Моуриньо ранее уже проигрывал с разницей в пять мячей. В свое время в Испании его "Реал" был разгромлен "Барселоной" со счетом 5:0.

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