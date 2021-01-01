Мораес раскрыл особенность работы Шевченко в сборной Украины

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес признался, что на тренировках национальной сборной Украины главный тренер команды Андрей Шевченко любит обмениваться идеями с игроками. оставаться на виду, и старается участвовать во всех занятиях

В интервью ESPN бразильский нападающий заявил, что именно Андрей Николаевич предложил ему стать украинцем и сыграть за сборную.

"Шевченко – очень влиятельная фигура в стране. У него одно из самых громких имен в футболе. Он парень с блестящим умом. Это очень повлияло на мое решении о натурализации. У него менталитет победителя, неудивительно, что у него такая карьера", – отметил Жуниор.

Мораес рассказал один из случаев.

"Иногда он ставит меня в свою команду и говорит: "Я буду играть сзади, буду тебе пасовать, а ты беги вперед и забивай". Я такой: "Вы, Шевченко, главный тренер будет отдавать мне пас? Нет, лучше оставайтесь на своем месте и позвольте мне сделать свою работу". Эти отношения с ним очень крутые, он тот парень, которым я очень восхищаюсь", – добавил Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мораес получил украинский паспорт весной 2019 года. За все время принял участие в 8 поединках "сине-желтых".