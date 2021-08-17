'Монако' – 'Шахтер': прогноз на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" в двух матчах победил бельгийский "Генк" и успешно вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На финальном рубеже "горняков" ожидает "Монако", которое так же уверенно переиграло чешскую "Спарту". "Шахтеру" впервые за 5 лет приходится играть в квалификационных раундах, ведь в прошлом сезоне они пропустили на первое чемпионское место киевское "Динамо". До этого 4 года подряд команда напрямую выходила в групповой этап Лиги чемпионов.

Выступления в УПЛ не добавляют пока уверенности оранжево-черным, они успели уступить "Александрии" в домашнем матче. И хотя в последнем туре против "Металлиста 1925" удалось выиграть, в первом тайме харьковчане смогли сдержать атаки соперника. Главная надежда "Шахтера" на молодого форварда, который пришел в это трансферное окна - Лассина Траоре уже успел четыре раза отметиться: трижды в УПЛ и в ответном матче против "Генка". Хорошей новостью стало быстрое восстановление Соломона, который точно добавляет атакующих идей команде.

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"Монако" и "Шахтер" уже играли между собой, они трижды встречались в своей истории - более 40 лет назад команды играли в еврокубке, тогда по сумме двух матчей дальше прошли "монегаски", хотя "горняки" смогли выиграть дома. Последняя встреча была в 2015 - в товарищеском матче "Шахтер" уверенно победил 3:0, благодаря дублю Марлоса и голу Тайсона. На этот раз аналитики Parimatch, титульного партнера "Шахтера", прогнозируют, что обе команды смогут отметиться голами и дают 56% процентов успеха этого результата. Гол только украинского коллектива оценивают вероятностью 67%.

Непростое испытание ждет подопечных Роберто Де Дзерби и хорошим результатом можно будет считать даже ничью, добытую на Лазурном побережье. Повезло, что ответный матч состоится в Украине при поддержке собственных трибун. Но для того, чтобы это имело смысл, нужно заложить надежный "фундамент" во Франции.