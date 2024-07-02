'Мой последний': Роналду сделал эмоциональное заявление после нереализованного пенальти в 1/8 финала Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о том, что чемпионат Европы 2024 года, который в эти дни проходит в Германии, станет последним континентальным первенством в его карьере. Комментируя победу над Словенией в 1/8 финала турнира, 39-летний форвард отметил, что наслаждается выступлением на нем.

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Об этом Роналду заявил в комментарии журналисту Фабрицио Романо, который приводит слова футболиста на своей странице в социальной сети X, ранее известной Twitter. Криштиану также извинился перед болельщиками за то, что не смог реализовать пенальти в дополнительное время игры со словенцами.

"Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это совершенно не волнует. Меня волнует энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность", – сказал Роналду.

Напомним, португальцы обыграли словенцев в серии послематчевых пенальти и вышли в четвертьфинал Евро-2024. Следующим соперников Роналду и его партнеров станет Франция, которая лишь благодаря автоголу прошла Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 между сборными Германии и Дании был прерван на 25 минут.

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