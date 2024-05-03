Много в 'Шахтере', мало в 'Динамо', ноль в 'Днепре-1'. Как украинские клубы все меньше ставят на легионеров

В украинском футбольном мире давно стоит вопрос того, насколько большое влияние на результат оказывают легионеры. И это при том, что у нас есть ограничения на иностранных игроков. Кажется, мы можем без проблем назвать клубы с наибольшим количеством легионеров, но не все находится на поверхности. OBOZ.UA исследовал этот вопрос и наглядно покажет зависимость побед в УПЛ и наличии разных игроков в структуре.

Есть ли клубы вообще без легионеров?

Да, их два и они полярно разные: это "Минай" и "Днепр-1". В каждом по 24 игрока и там у всех есть украинский паспорт. Хотя стоит отметить, что у закарпатцев один легионер все же появился – это венгр Василий Вашкеба, пришедший в УПЛ зимой. Центрбек провел всего 20 минут, выйдя на мартовскую игру против "ЛНЗ", и пока пролетает даже мимо заявки. Фактически, отсутствие легионеров остается фишкой клуба. А в этом сезоне они могут сотворить и чудо, на характере сохранив прописку в элите. Этому способствуют Устименко и Устименко. Кораблин, которые растянули забивную серию "Минаю" уже до семи матчей.

А вот "Днепр-1" концентрирует сугубо украинский состав. Высокие результаты удалось обеспечить хорошими трансферами и своевременной сменой тренера. Забивные Гуцуляк, Филиппов, Пихаленок и Леднев, подкрепленные приходом Максимова, закрепили не только место в топе, но и некоторое время даже претензии на чемпионство. Сейчас все пошло не по плану - теперь под угрозой даже еврокубковые места, тренера вообще могут уволить после "Кривбасса". Однако на тенденции сохранения текущего состава это, похоже, не отразится.

Большинству результатов удается обеспечить именно украинцами

Интересная ситуация сложилась с "Динамо", там только 2 легионера и обоих вы знаете: Диалло и Бенито. Сенегалец часто не попадает даже в заявку, доверие от СаШо получил лишь в последнее время, самое длинное выступление - 30 минут. У нигерийца успехи лучше, но свое Следует в успехах киевлян он оставил еще в начале сезона. Несколько голов и ассист не убедили тренерский штаб Бело-синие также делают активную ставку на украинцев – впереди зажигает Ванат, в центре надежность демонстрирует Бражко, а защиту обеспечивают Бущан и Попов.

Также минимальное количество иностранцев играет за "Верес", "Металлист 1925", "Александрию", "Колос" и "Рух". 3-4 футболиста, которые имеют очень разное влияние на результат. Стартовую одиннадцатку ровенчан без Сезара или Сиккейры в большинстве случаев представить невозможно. Львовяне не гнушаются ставить Таллеса и Плюмейна, у каждого суммарно больше тысячи игровых минут. А вот ковалевцы не используют легионеров часто, очень средние цифры. Есть несколько таких игроков и у харьковчан, и даже с ними преодолеть безвыигрышную серию не удается.

Еще есть подопечные Ротаня с четырьмя футболистами с не украинским паспортом (Эрнандеса зимой отправили назад), но только два из них имеют стабильное игровое время – Джевани и Феррейра. Американские горки александрийцы пытаются обуздать силами Шулянского и Скорко. "Александрия" вообще уникальная команда - хотя бы один гол забили 15 игроков, половина состава, но отрыва от зоны вылета у них тоже нет.

Средняя ситуация с легионерами в трех клубах: "ЛНЗ", "Полесье" и "Черноморец" - каждый четвертый игрок со состава. Но у черкащан они не проводят и половину доступного времени на поле; у житомирян главная звезда Макуана сломалась и столько же результата дают только Тейлор и Мустафаев. А вот одесситам с началом этого сезона жизненно необходимы были действия Гучека, Иеде, Шпорна и Бадибанги.

Где легионеров больше всего?

4 команды УПЛ имеют значительную часть иностранных футболистов в своем составе. Причем нет разделения, что позволить себе легионеров могут только богатые клубы. Например, по 9 игроков в "Заре" и "Кривбассе". Аж 11 не украинцев в составе "Ворсклы", 12 таких исполнителей в составе "Шахтера".

Присутствие легионеров у горняков – дело не новое. Мы знаем, что даже при соблюдении правила на иностранных футболистов на поле, "Шахтеру" удается выдерживать баланс. Больше всего заиграны сейчас - Азаров, Гочолейшвили, Кевин и Невертон. На неделе выстрелил новичок "Шахтера" - первые голы за новый клуб забил Марлон, причем, сразу хет-трик. Такой успех еще больше поднял вопрос об иностранных игроках и их влиянии на результат. А точнее – об отсутствии подобных бразильцев в других командах.

Неожиданно много игроков-легионеров у "Ворсклы" - 11 представителей. Фелипе, Сиссоко, Якубу, Тиаго имеют много игрового времени и часто сменяют друг друга. 3 ассиста имеет. Сейчас у "Ворсклы" дела безвыигрышные, среди возможных достижений - только финал Кубка Украины 15 мая. Можем считать, что эта игра станет в каком-то смысле и сражением легионеров.

"Кривбасс" и "Заря" - две команды с кардинально разными задачами на конец соревнований, но обе должны выигрывать все матчи. Для криворожцев золото уже проиграно, можно попытаться навязать битву "Динамо". В этом помогут Бандейра, Соса, Поэ, Аду. Основная тройка - Илич, Бизимана и Дибанго - среди лучших по результативным действиям не только в составе "Кривбасса", а и среди легионеров УПЛ. Зато в "Заре", несмотря на огромное количество иностранцев, нет тех, кто помог бы прямо сейчас оторваться от зоны вылета. Башич, Мичин, Азиангбе собрали много выступлений, но игровых минут мало. Герреро и Джордан – лидеры команды, только луганцам не хватает взаимодействия, чтобы раскрыть потенциал панамца и бразильца по полной.

Как легионеры влияют на результаты игры?

Проверить это поможет процентное сравнение. Например, в "Кривбассе" активно играет треть легионеров, почти столько же - за "Черноморец" и "Зарю". А в "Шахтере" и "Ворскле", где иностранцев больше всего из украинских клубов, они проводят всего 22% времени на поле. Преимущественное количество украинских футболистов выступают, ожидаемо, там, где исполнителей с другим паспортом меньше всего. Этот процент не достигает даже 3% в "Динамо", "Днепре-1", "Минае" и "Металлисте 1925".

С голами ситуация следующая: среди забивавших хотя бы 5 мячей - только один легионер, луганский Герреро. Он вообще входит в топ-10 бомбардиров УПЛ - 7 голов, фактически каждое третье взятие ворот "Зари". Ближайшее к нему Траоре, Макуана и Таллес, но у всех лишь по 4 гола. Преимущество безумно, о чем говорит и статистика. По данным Тransfermarkt, наибольшее голевое влияние на результат иностранцы оказывают в "Заре", "Полесье", "Вересе" и "Шахтере". В то же время, за горняков сейчас раскрылся Сикан, забрав на себя роль главного голеадора. А в "Оболони" и "Минае" легионеры не забили вообще ни одного мяча.

Выходит, что не всегда статус гранда будет означать преимущество за легионерами. В УПЛ их заигрывают очень осторожно, чтобы не ошибиться с количеством на поле, как в свое время было у "Днепра". Поэтому, Украинская Премьер-лига далека по влиянию иностранцев на результат от тех же АПЛ, Ла Лиги или Серии А, что позволяет сохранить определенную идентичность нашего турнира.