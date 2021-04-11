Милевский оригинально ответил на свое "отчисление" из "Миная". Видео
Нападающий "Миная" Артем Милевский в ответ на новость издания "Спортивки" о том, что ужгородская команда решила от него избавиться, записал обращение к спортивному директору "Руха" Игорю Дедышину.
Вместе со своим агентом Александром Панковым, Милевский в стихотворной форме опроверг всю информацию об отчислении.
"Игорек Дедышин, спортдиректор "Руха", пишет для "Спортивки", пишет очень плохо", – сказал Милевский.
"Старый Миля для "Миная" лучше новых двух, так что, лучший друг, комментируй "Рух", – добавил Панков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский 24 декабря подписал 1,5-летний контракт с клубом УПЛ. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты Артема в "Минае".
В одном из своих интервью экс-нападающий украинской сборной рассказал о своей мотивации после перехода в Премьер-лигу.