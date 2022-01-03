Миколенко обратился к фанатам 'Эвертона' после посещения матча

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был представлен фанатам английского "Эвертона" перед матчем Премьер-лиги с "Брайтоном". При этом стадион "Эвертона" устроил стоячие овации Миколенко, после чего 22-летний футболист поделился впечатлениями.

Бывший динамовец выложил новое сообщение на своей странице в Instagram. Видеоролик с его пребыванием на газоне "Гудисон Парк" он подписал на английском и русском языках.

"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на "Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за "Эвертон", – обратился уроженец Черкасс к болельщикам команды.

Пока что Виталий наслаждается пребыванием в новой роли.

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"Я так рад, что выполнил свой новый вызов. Для меня большая честь быть частью вашей большой футбольной семьи. Приветствую всех фанатов "Эвертона", – написал парень по прозвищу Микола чуть ранее.

Ближайший матч "Эвертона" состоится 8 января в рамках Кубка Англии. Команда украинского защитника в 1/32 финала сыграет в гостях с "Халлом" – одним из аутсайдеров Чемпионшипа, второго по рангу английского дивизиона. А 11 января примет "Лестер" в рамках перенесенной встречи 18-го тура АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии назвали зарплату Миколенко в "Эвертоне": в два раза меньше, чем у Ярмоленко.

В воскресенье, 2 января, "Челси" и "Ливерпуль" выдали феерию в АПЛ, команда Миколенко проиграла.