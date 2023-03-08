Месси с ПСЖ вылетели из Лиги чемпионов, не пробившись в четвертьфинал. Видео

Парижский ПСЖ проиграл в гостях мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Первый поединок между этими командами завершился с минимальным преимуществом в пользу немцев.

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Весь ответный матч прошел под диктовку чемпионов Германии, которые полностью контролировали ход игры и заслуженно победили. Месси и Мбаппе не смогли ничего противопоставить стальной организации лидера Бундестим.

Встреча могла пройти совсем по другому сценарию если бы на 38-й минуты гости забили гол. Вратарь "Баварии" Ян Зоммер потерял мяч, но круглый снаряд с линии ворот выбил Де Лигт.

После этого мюнхенцы забили еще трижды, однако один гол был отменен из-за офсайда.

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