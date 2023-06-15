"Мертвее мертвого". Сборная России по футболу проиграла с "позорным" счетом

Молодежная сборная России была разгромлена ровесниками из Беларуси. Товарищеский матч на "Городском" стадионе в Борисове завершился со счетом 1:5.

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Хет-трик на счету нападающего солигорского "Шахтера" Егора Карпицкого. Еще один гол забил Алексей Антилевский.

Беларусь U21 – Россия U21 – 5:1 (3:1)

Россия: Худков, Коледин, Лепский (Першин), Бочаров (Лукин), Крашевский, Пяткин (Козлов), Васильев, Зорин (Грибакин), Барановский (Дмитриев), Зазвонкин (Раков), Мелешин.

Голы: 1:0 – Пяткин (22, автогол), 2:0 – Антилевский (29, пенальти), 2:1 – Мелешин (41), 3:1 – Карпицкий (44), 4:1 – Карпицкий (48), 5:1 – Карпицкий (58).

Такой результат российских футболистов вызвал бурную реакцию у фанатов РФ, которые назвали счет позорным.

"Наши мертвее мертвого, на стандартах у половины даже ноги не заряжены, стоят колом. Для сравнения, пару месяцев назад могучая Андорра не дала этим белорусам забить ни одного гола", – стебутся болельщики.

Российские любители футбола с удивлением осознают, что не знают практически никого из состава своей молодежной команды.

"Такое ощущение, что блатных вывезли за сборную поиграть, получить статус игрока сборной, одни ноунеймы. Справедливости ради, не "ноунейм" Ходяков проводит просто провальный матч", – говорится в комментариях.

Также на низкий уровень российских футболистов обратил внимание известный комментатор Алексей Андронов.

"Это к вопросу о том, в каком истинно состоянии пребывает наш футбол", - отметил журналист.

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