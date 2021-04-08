Начну свой материал с такого воспоминания тренера динамовской футбольной школы Павла Кикотя.

"Как-то Анатолий Крощенко, на правах старшего тренера ДЮФШ "Динамо", начал нас с Сережей Коноваловым "разносить". Мол, что за команду вы набрали, где результат? Я ответил, что необходимо потерпеть, сыграться – и все у нас наладится, пойдет как нужно. Но Крощенко нужен был результат, и посоветовал нам пообщаться с тренерами-селекционерами, в частности с Терлецким, чтобы они привозили нам способных мальчишек. Пообщались. Вскоре звонок от Ивана Ивановича: "Везу вам из Винницы хорошего игрока, "рыжего". Я пошутил, "рыжего" беру сразу, без просмотра. Ведь "рыжие" на футбольном поле приносят удачу".

И действительно, приехал в Киев талантливый мальчик Виктор Цыганков. Он оказался сыном в прошлом вратаря израильских клубов "Маккаби Ирони" (Ашдод), "Маккаби" (Квар-Кана), "Хапоэль" (Тайба), стрыйской "Скалы" и винницкой "Нивы" Виталия Цыганкова.

С детства Витя, как и папа, мечтал стать вратарем. Но отец был против, видя, что у сына хорошие задатки именно полевого игрока. И не ошибся.

Родился Виктор 15 ноября 1997 года в городе Нахария (Израиль). Его рост 177 см, боевой вес – 69 кг. В сезоне-2016/2017 дебютировал в основном составе "Динамо". Вице-капитан киевского клуба, за который уже сыграл 183 матча во всех турнирах и забил 72 мяча. Выступал в динамовских командах U19 и U21, играл в Юношеской Лиге УЕФА, защищал цвета молодежной сборной Украины.

Сейчас Цыганков – игрок национальной сборной Украины, за которую провел 24 матча и забил 5 мячей. И то, что наша команда стала участником финального турнира Евро-2020, в том числе и его заслуга.

По итогам традиционного опроса УПЛ динамовский полузащитник был назван лучшим футболистом чемпионата Украины сезона-2019/2020.

OBOZREVATEL задал Виктору Цыганкову несколько вопросов, и вот что ответил на них футболист.

- В 2011 году вас, 14-летним, пригласили в динамовскую футбольную академию…

- Такое приглашение было для меня большой неожиданностью. Сразу же выехал в Киев. Игра "Динамо" мне всегда нравилась, а играть в этой команде мечтают много мальчишек.

- В 18 лет вы вышли в стартовом составе "Динамо" на матч группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи".

- Естественно, я не ожидал, что меня включат в список из 11-ти футболистов, которые начнут матч с первых минут. Естественно, волновался. Понимал, что не имею права на ошибку. Только где-то минут через 10 впервые коснулся мяча. Старался проходить по флангу, делать навесы в штрафную… Но пробить по воротам "Наполи" так за все игру и не удалось.

- Наша сборная стала финалистом европейского чемпионата.

- Сборная постарается не огорчить своих болельщиков, которые ожидают от нас победных матчей. Конечно, будет сложно, но на Евро никому не бывает легко.

Напоследок, традиционная рубрика KEEP SMILE – пять анекдотиков от OBOZREVATEL для вас.

1. Министр образования сдал все тесты, министр здравоохранения отстоял очередь в поликлинику, и только тогда пенсионерка Клавдия Ивановна отпустила золотую рыбку.

2. На заводе, где делают автоматы Калашникова, зарплату выдают не то что день в день, а секунда в секунду.

3. Дочь спрашивает у мамы:

- Мам, а почему у папы так мало волос на голове?

- Он умный!

- А почему у тебя их так много?

- Рот закрой и ешь суп!

4. Сын говорит матери:

- Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?

- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с тобой в Египет слетаем.

5. Хочешь денег в два раза больше? Положи их перед зеркалом!

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