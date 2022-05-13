Уверен, если провести опрос среди киевлян, кого они считают самым популярным жителем их родного города, многие ответят – Валерий Васильевич Лобановский.

Родился он, коренной киевлянин, 6 января 1939 года. В детстве мальчик мечтал стать шофером и сесть за руль пожарного автомобиля. Очень любил возиться с игрушечными машинками. Его родители считали, что после окончания школы (а получил он серебряную медаль) Валера выберет техническую профессию, станет инженером.

С 13 лет он начал играть в футбол в ДЮСШ №1. Его тренером был известный Михаил Борисович Корсунский. Он дал путь в большой футбол Виктору Каневскому, Вадиму Соснихину, Владимиру Мунтяну, Семену Альтману, Виктору Кащею. Динамовец также тренировался у Михаила Борисовича, когда он готовил к республиканской спартакиаде сборную школьников Киева.

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Сам Корсунский высоко оценивал потенциал Лобановского: "У этого мальчика есть все, чтобы стать выдающимся нападающим. Он быстрый, у него мощный накатистый бег, отличная координация, как для высокого роста. У него отличная прыгучесть, точность ударов, тонкий дриблинг".

Следующий этап футбольной науки Валерий Лобановский продолжил в столичной ФШМ – футбольной школе молодежи. Тренерами там работали опытные Николай Махиня, Владимир Балакин, Аркадий Ларионов.

Из этой ФШМ вместе с Валерием Лобановским динамовский клуб в свое время пополнили Андрей Биба, Олег Базилевич, Валентин Трояновский, Владимир Ануфриенко, Сергей Богачик. Из них в первом "золотом" чемпионском составе 1961 года в киевском клубе выступали Биба, Базилевич, Трояновский, Лобановский…

Вначале Лобановский удачно играл в динамовском дубле, а 29 мая 1959-го дебютировал в основном составе киевлян в матче чемпионата СССР против московского ЦСКА. Он успешно освоил удар с углового, который прозвали "сухой лист". Девять мячей после таких его ударов побывало в воротах соперников.

В "Динамо" Лобановский выступал с 1957-го по 1964-й. Начал свою динамовскую карьеру в команде Александра Севидова, покинул клуб при Викторе Маслове – "Дед" и левый крайний не сошлись характерами.

В "Динамо" Лобановский сыграл 144 матча, забил 42 мяча. Также играл в одесском "Черноморце" (1965-1966 гг.), донецком "Шахтере" (1967-1968 гг.). Обладатель "серебра" 1960 г. и "золота" 1961 г., завоевал Кубок СССР в 1964 г. Играл в национальной и олимпийской сборных Союза.

В 1969 году в возрасте 30 лет Валерий Лобановский решил заняться тренерской работой, которая принесла ему заслуженную славу. Принял команду "Днепр" (Днепропетровск) и за два сезона помог команде из второй лиги сначала вернуться в первую, а затем выйти и в высшую лигу, где днепропетровцы сходу заняли шестое место в чемпионате.

В 1974-м Лобановский возглавил свой родной клуб – "Динамо". С его тренерскими достижениями OBOZREVATEL вас неоднократно знакомил. Напомню победные вехи команды под его руководством. "Динамо" выиграло 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков страны, 5 чемпионатов Украины, 3 Кубка независимой страны. Дважды, в 1975-м и 1986-м, "Динамо" выиграло Кубок кубков, а осенью 1975-го, дважды победив обладателя Кубка чемпионов мюнхенскую "Баварию", киевляне завоевали Суперкубок Европы.

В 1976 году в Монреале сборная СССР, которую возглавлял Лобановский, выиграла бронзу Олимпийских игр, а в 1988-м – "серебро" чемпионата Европы. Три подопечных Валерия Васильевича стали обладателями "Золотого мяча" - Олег Блохин в 1975-м, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м.

Писать о Валерии Васильевиче как тренере нет смысла, ведь придется повторять написанное ранее. Достаточно напомнить, что 13 января 2017 года Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал список десяти самых выдающихся тренеров. В этом список наряду с Михелсом, Фергюсоном, Кройффом был включен и Лобановский. Ему представители УЕФА дали очень точное определение: "футбольный ученый". Лобановский – обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги". Он Герой Украины, награжден орденами "Знак почета", "За заслуги", Трудового Красного знамени, заслуженный тренер СССР и Украины.

Много раз брал интервью у Валерия Васильевича. Кое-что из сказанного Мэтром запомнил на всю жизнь, кое-что записал.

"Футбол – это военный конфликт. И у каждого из соперников единственная цель – победить";

"Тренер должен учиться всю жизнь. Если зачерствел, перестал учиться – значит перестал быть тренером";

"Быть тренером значительно сложнее, чем быть игроком. На поле ты управляешь только мячом, а с тренерской скамейки ты управляешь подопечными";

"Это футбол. Не ищите в нем логику. Некрасивый был матч? Самый красивый футбол – это окончательный счет на табло. Если мы выиграли, значит показали красивый футбол";

"Футбол эволюционирует каждый день";

"Я не устаю объяснять людям, что новые вещи не должны быть сразу популярными или мгновенно доказывать свою эффективность".

13 мая 2002 года в 20:35 в одной из клиник Запорожья перестало биться его футбольное сердце. 7 мая после окончания матча чемпионата Украины между запорожским "Металлургом" и "Динамо" (киевляне победили – 3:1) "скорая" умчала Лобановского в больницу. За его жизнь боролись лучшие врачи страны. Но увы – инсульт…

Выдающийся тренер нашего футбола прожил 63 года 4 месяца 7 дней. Он ушел из этой жизни достойно, как уходят на поле брани полководцы.