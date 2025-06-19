'Матч за Героев 2.0': в Киеве состоится благотворительный турнир по ампфутболу

22 июня на стадионе НТК имени Виктора Банникова в Киеве состоится благотворительный турнир по ампфутболу "Матч за Героев 2.0". Мероприятие, организованное Mastercard и Ощадбанком в партнерстве с Украинской ассоциацией футбола, объединит ветеранов и украинских звезд, чтобы привлечь внимание к развитию адаптивного спорта в Украине, а также поддержать сбор средств на социальный проект Украинской ассоциации футбола "Ліга Дужих", который помогает военным с ампутациями конечностей вернуться к активной жизни.

"Матч за Героев 2.0" – это продолжение благотворительной инициативы от Mastercard и Ощадбанка, в рамках которой на футбольном поле впервые встретились ветераны с ампутациями конечностей на протезах и украинские звезды. Тогда благодаря совместным усилиям удалось собрать более 7,7 миллионов гривен на спортивные протезы для пациентов Superhumans Center.

Нынешнее мероприятие пройдет в формате турнира по правилам ампфутбола (футбола на костылях). Четыре команды сыграют между собой в двух полуфиналах, игре за третье место и финале. Каждый матч будет состоять из двух таймов по 20 минут с 10-минутным перерывом.

Всего на поле выйдут более 50 ампфутболистов из разных регионов Украины. К соревнованиям присоединятся украинские звезды в роли вратарей, в частности: Евгений Клопотенко, Александр Сидоренко (Фоззи) и другие. По правилам ампфутбола вратарь может играть только одной рукой, поэтому другая будет спрятана под специальный корсет, чтобы обеспечить соответствие условиям игры.

"Матч за Героев 2.0" открыт для зрителей: посетить турнир можно бесплатно 22 июня с 10:30 на стадионе НТК имени Виктора Банникова в Киеве. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале УАФ. Также его покажет медиасервис MEGOGO – на ОТТ-платформе на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на телеканале "MEGOGO СПОРТ", вещающем в эфире Т2 и кабельных сетях.