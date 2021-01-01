Матч в Боливии завершился массовой дракой футболистов и болельщиков. Видео

Максим Иншаков Футбол 17:42, 1.01.2021 Обновлено: 17:45, 1.01.2021

Матч чемпионата Боливии в Премьер-лиге между "Блумингом" и "Стронгестом" завершился скандалом.

На последних минутах встречи при счете 3:1 в пользу гостей, болельщики начали кидать с трибун петарды. Одна из них взорвалась в непосредственной близости от футболистов "Стронгтеста". Игрок решил воспользоваться ситуацией, и, сымитировав сильнейшую боль в ухе, рухнул на газон.

Футболист "Блуминга" решил высказать свои претензии симулянту, поcле чего к стычке присоединились и остальные игроки команд. Арбитр выписал скандалистам по красной карточке и завершил игру, однако сразу после свистка драка возобновилась с новой силой.

К потасовке присоединились и болельщики, перебравшиеся через ограждения и массово выбежавшие на поле. Спортсменам и рефери пришлось срочно спасаться бегством.

Это поражение стоило "Блумингу" попадания в Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). "Стронгест" в итоге занял второе место в национальном первенстве, отстав всего на 1 балл от чемпиона ("Олвейс Реди").

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольные фанаты "Ростова" и "Локомотива" устроили массовую драку после матча седьмого тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиги (РПЛ).

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