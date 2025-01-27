'Манчестер Сити' превратился в посредственность. Сможет ли команда Гвардиолы выдержать самый сложный месяц сезона

Шок "Манчестер Сити" - всего 2 выигранных матча за 2 месяца во всех турнирах в конце года. В один момент грозная команда Гвардиолы стала удобным донором для всех очков. Но в эти выходные горожане обыграли "Челси", непростую команду АПЛ; 3:1 показали, что путь к спасению найден. Из чего он будет состоять и как перевернуть нелегкий сезон в свою пользу? Рассказывает OBOZ.UA.

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За один месяц "МанСити" превратился в посредственный клуб

Чемпион Англии начал новый сезон с 9 матчей без поражений, не было проигрышей и в других турнирах. Даже когда "Манчестер" проиграл "Тоттэнхему" в Кубке, фанаты приняли поражение с улыбкой; мол, будет на один лишний турнир меньше, можно сконцентрироваться на АПЛ и ЛЧ. Но никто еще не понимал, что тогда начались темные времена.

Статистически "Сити" съезжает. Команда имеет 46 голов в Премьер-лиге (уступает только "Ливерпулю", 54-м голам), но качество подводит. В цель летит только каждый третий удар, что гораздо хуже, чем даже у "Брентфорда". Игрокам стало сложнее заходить в чужую штрафную, среднее расстояние удара увеличилось до 17-ти метров ("Арсенал" имеет 14).

По-прежнему подопечным Пепа нет равных в игре с мячом. Доминирование по владению (61%), лучшая точность пасов (90%) и чрезвычайная точность в длинных забросах (63%). Однако в защите "Сити" плохо. С ноября, когда начался кризис, только в английском чемпионате клуб пропустил 21 гол из 30! Сложно поверить, что игроки не дают много возможностей соперникам, а все равно пропустили аж столько.

Кризис зацепил и игроков. Холанд после "stay humble" несколько месяцев восстанавливался; сломанного Родри не удается никем заменить; де Брюйне, как вышел из лазарета, пока без классической формы; Уокер из лидера обороны превратился в посмешище. На позиции голкипера нет уверенности – все равно чудят и Эдерсон, и Ортега. В январе были хорошие отрезки: норвежец наконец-то проснулся, забивает Фоден, Савиньо и Доку набирают обороты. Даже Эдерсон раздает ассисты – уже 2 за 15 игр АПЛ. Но все это произошло поздно: впереди очень сложное расписание.

Календарь в феврале максимально дикий

В ближайшие полтора месяца "МанСити" пройдет все возможные испытания. Сейчас клуб 4-й в АПЛ и в шаге от зоны стыков в Лиге чемпионов. Матч против "Брюгге" будет уже на этой неделе, там аналитики больше верят в способность Гвардиолы вывести команду в следующий этап. Это означает, что ультрарежим нужно включать уже сейчас.

Первый в плане "Арсенал", выезд в Лондон 2 февраля. Далее кубковый матч с "Лейтоном", а затем - "Ньюкасл", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ноттингем". За исключением шпор, все соперники находятся в Топ-5 АПЛ, хотя даже команда Постекоглу умеет приносить сюрпризы лидерам чемпионата. Да и из всего списка "Сити" выигрывал только "деревных", разгромом 3:0 два месяца назад. Высока вероятность, что среди этих игр будут еще 2 дополнительных матча ЛЧ. Хватит ли у горожан ресурсов, когда многие игроки травмированы?

Трансферы будут помогать. Но времени на адаптацию нет

"Я не хочу новых футболистов в январе". Эта фраза Гвардиолы была произнесена в конце декабря перед Рождеством. Тогда он надеялся, что удастся вернуть сломанных игроков. Но восстановился только де Брюйне. К концу этого месяца тренеру недоступны Родри, Аке и Бобб, под вопросом Доку, Диаш и Савиньо. Потом появилась дыра в защите – Уокер внезапно перешел в "Милан". Сопротивляться трансферам дальше было невозможно: горожане срочно вбросили в рынок 130 миллионов евро.

"МанСити" подписал Хусанова, Мармуша и Рейса. Первые два уже сыграли, сразу против "Челси". У Гвардиолы просто не было выхода в таком сложном календаре, как довериться защитнику без знания языка. Конечно, Хусанов привез гол в самом начале игры, но дальше выровнялся, получил поддержку от трибун и свой дебютный матч может записать как неплохой. Мармуш вообще золотое приобретение для чемпиона Англии. Вместе с Холандом он сломал защиту "Челси" своей активностью. Если они будут чаще играть вдвоем - соперникам будет очень сложно закрывать разнообразные атакующие возможности.

Первый матч показал и минусы новичков. Плохая коммуникация узбекистанца будет мешать защите в условиях нехватки игроков. Гвардиол очень важен для атаки, поэтому Стоунз вместе с Аканджи не смогут рассчитывать только на себя. Подопечные Пепа играют на подстраховке, чего не хватало в матче с аристократами. Так же и египтянин – Мармуш эгоистичен, несколько раз не отдал выгодный пас на Фодена, а пробивал сам. Футболисты "Сити" опытны, но их банально не хватает. Поэтому возможны новые подписания, особенно если в среду клуб выйдет в стыки Лиги чемпионов.

Чего ждать дальше?

Снова возвращаемся к Гвардиоле. После победы над "Челси" коуч заявил, что горожане – чересчур возрастная команда. Многие футболисты в команде уже 8+ лет, они не выдерживают такую постоянную нагрузку и неизменно высокий темп с соперниками премиум-уровня. У "Сити" есть мяч для контроля, но этого мало для результата.

Следует обратить внимание, что зимой голубой "Манчестер" традиционно берет лучший темп. Ноябрьские провалы удается отыграть и команда снова возвращается на передовые позиции. Так не произошло в ЛЧ (матч против "ПСЖ" следует изучать как неорганизованность в моменте), а вот в АПЛ горожане уже четвертые. Конечно, дальше нужно прибавлять уверенности, переформатировать защитные схемы и интегрировать второго форварда. Возможно, Мармуш станет неким Альваресом, которого так не хватает современной команде. В общем, омоложение пойдет одному из старейших коллективов Англии только на пользу.

Прогнозы конца ноября больше не актуальны. Гвардиола вернулся в топ-4 таблицы и снова один из претендентов на Лигу чемпионов. Его мастерство уже не то, но получены новые инструменты. Если "Манчестер Сити" удастся выдержать самый сложный отрезок в ближайший месяц - это будет означать, что классический чемпион АПЛ полноценно вернулся.