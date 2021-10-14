"Малиновский и Зинченко не спасли бы. Нас возили": Леоненко – об игре Украины с Боснией

Знаменитый в прошлом футболист сборной Украины Виктор Леоненко высказал свое мнение о матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором наша команда принимала во Львове Боснию и Герцеговину. Нынешний эксперт не считает, что "сине-желтые" должны были побеждать, поскольку их класс не настолько для этого высок. К тому же сборная Украины установила антирекорд.

В передаче "Великий футбол" Леоненко довольно критически отнесся и к действиям на поле некоторых исполнителей, и к тренерским ходам.

"У Яремчука игра не получилась. Я бы вообще поставил в основном составе Довбика. С позитивной стороны выделю Пятова. Также хорошую игру провел Ярмоленко: был активен, забил, но его не хватает физически на весь матч, поскольку не имеет постоянной игровой практики в клубе. Замены нам тоже не помогли", – уверенно заявил Виктор.

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Также Леоненко нашел и приятные моменты в игре.

"Мы здорово начали матч, но боснийцы в конце первого тайма тоже могли забивать. Первый тайм был равным и, думаю, понравился болельщикам. Ведь моментов было много с обеих сторон. Но боснийцы выглядели свежее и чувствовали себя у нас как дома.

Во втором тайме наши футболисты просто встали, и нас начали возить по полю. Босния могла забивать еще три мяча. Мы же ответили только опасным моментом Тымчика. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, поскольку второй тайм провалила вся команда", – дал свою оценку экс-форвард "Динамо".

Эксперт уже ждет новой встречи соперников.

"В гостях нам будет очень сложно. Но, надеюсь, что к выездному матчу с боснийцами мы хорошо подготовимся. Хотя Босния – неслабая команда, и ей не стыдно проиграть. Просто у нас принято своих игроков сначала превозносить, а потом материть", – высказался Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, названо единственное условие, по которому Петраков может отказаться от Малиновского.

Напомним, последний поединок группового этапа сборная Украины проведет в Боснии и Герцеговине 16 ноября. Игра может стать определяющей в борьбе за второе место в отборочной группе D.