"Нам песня строить и жить помогает, она скучать не дает никогда, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет…" Это слова песни, которая в свое время была очень популярной.

Многие футболисты не только прекрасно играют на поле, но и хорошо поют. Есть такие в "Ливерпуле", "Баварии", "Реале"… Некоторые клубы даже выпустили диски с записями песен в исполнении своих игроков. И эти диски пользуются огромной популярностью у болельщиков. У одного моего друга есть такой, приобрел в Италии.

Динамовец с 1954 года, работая спортивным журналистом, много пишу о футболе. Также знаком с игроками киевского клуба разных поколений. Знаю, кто из них хорошо играет в преферанс, кто – в шахматы, кто интересно рассказывает анекдоты, кто большой поклонник представительниц прекрасного пола, а кто мог вечером принять "на грудь", а утром с полной отдачей отработать на тренировке. Знал, кто заботливый муж, папа, дедушка, также знал, у кого хорошие вокальные данные. О них и поговорим – правда, жаль, что услышать песни в их исполнении не можем.

Несомненный №1 – бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, призер чемпионата Южной Кореи Сергей Коновалов. Когда он берет в руки микрофон, друзья утверждают – Григорий Лепс отдыхает. И сам я неоднократно убеждался в этом.

Часто слышал песни в исполнении заслуженного мастера спорта Владимира Бессонова. Он любит композиции из репертуара Вахтанга Кикабидзе и Софии Ротару, любимая – "Лаванда". В свое время Бессонов исполнил ее на свадьбе у Сергея Реброва, которая проходила на базе в Конча-Заспе. Посчастливилось услышать эту песню и на праздновании юбилея Александра Бойко, причем исполнение было настолько душевным, что отпускать Володю присутствующие ни за что не хотели.

Помню, также на свадьбе Реброва Андрей Шевченко исполнил для молодоженов известный хит кабаре-дуэта "Академия" "Ту-ту-ту, на-на-на, снова вместе, снова рядом…" Было весело, подпевали Шеве все присутствующие. Приятный голос и манера исполнения известных украинских песен был у еще одного бывшего динамовца Петра Слободяна, не так давно ушедшего из жизни.

"Ты сидишь на скамейке, а рядом бушуют трибуны…"

Впервые песню в исполнении динамовца я услышал в декабре 1986 года в киевском Дворце спорта на торжественном чествовании команды, для которой сезон оказался очень удачным. Судите сами – во второй раз в истории был завоеван Кубок обладателей Кубков, в 12-й раз выиграно "золото" чемпионата СССР, а еще был добыт и Кубок сезона. 13 динамовцев входили в состав сборной СССР, которая выступала на чемпионате мира в Мексике. Двое динамовцев стали обладателями индивидуальных наград по итогам года – Игорь Беланов получил "Золотой мяч", а Александр Заваров был назван лучшим футболистом страны.

Ведущий концерта пригласил на сцену заслуженного мастера спорта, вратаря "Динамо" Михаила Михайлова, который под аккомпанемент гитары впервые исполнил песню "Рыжий подсолнух" на слова известного поэта Юрия Рыбчинского. Голкипера и Валерия Лобановского, которому была посвящена песня, наградили бурей аплодисментов, а композиция, написанная в 1986-м, популярна и до сих пор. Она звучит в эфирах FM-радиостанций, также много лет "Рыжий подсолнух" слышен 13 мая, в день смерти Валерия Васильевича. К его скульптурной композиции у входа на стадион "Динамо", носящий его имя, приходят сотни болельщиков киевского клуба, чтобы сказать огромное СПАСИБО великому тренеру за то, что он сделал для футбола и "Динамо". Наступает тишина, и звучит: "Ты сидишь на скамейке, а рядом бушуют трибуны…"

Знаю, в чешском "Словане", где несколько лет назад играли в аренде уже экс-динамовцы Владислав Калитвинцев и Сергей Рыбалка, есть традиция "вливания" в коллектив – необходимо накрыть стол для команды и спеть песню в караоке. Так вот, Влад спел песню из репертуара группы "Руки вверх" – "Он тебя целует", а Сергей, почти как Юра Шатунов, исполнил "Белые розы". После этого наши парни, пусть и ненадолго, стали неотъемлемой частичкой футбольного ансамбля клуба из Либереца.

Они также в свое время играли в футбол, пусть и не на высоком уровне, а затем стали известными арбитрами. Киевлянин Геннадий Коваленко, наблюдатель арбитража УАФ, пишет стихи и при возможности под музыкальный аккомпанемент исполняет их на днях рождениях друзей. Ушедший рано из жизни Анатолий Арановский, еще один киевлянин, чувствовал себя как рыба в воде с микрофоном в руках. В его репертуаре было много известных песен, которые он исполнял на футбольных мероприятиях.

Поют динамовские игроки, есть много песен, посвященных "Динамо", его игрокам, тренерам, болельщикам. Таких песен я насчитал более 20: "Рыжий подсолнух", "Возвращайся, Бог футбольный, возвращайся", "Виват, король, виват!", "Я двенадцатый твой игрок", "Динамо, Динамо!", Гимн болельщиков "Динамо" и многие другие.

Недоумеваю, почему до сих пор никто не решился выпустить диск с динамовскими хитами. Уверен, он бы пользовался огромным спросом у миллионов поклонников команды по всему миру, как пользуются спросом подобные диски с музыкальными композициями о "Барселоне", "Милане", "Манчестер Юнайтед"…

Друзья, любите футбол! И пусть побеждают ваши любимые команды. Удачи вам, и с песней шагайте по жизни!

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