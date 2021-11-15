Легендарный российский футболист оскорбил свою сборную и ушел из прямого эфира

Скандальным получился эфир российского телеканала "Матч Премьер" во время отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России, который прошел вечером 14 ноября. Знаменитый в прошлом российский футболист Евгений Ловчев, не выбирая выражений, раскритиковал игру команды своей страны. После чего снял с себя микрофон и покинул студию.

Неординарный эпизод произошел во время игры при счете 0:0. При этом 72-летний бывший игрок московского "Спартака" резко отозвался и о телеведущих.

"Ты можешь сказать, что это хорошо? Вы же обманываете народ, что у нас футбол – нормальный. Это г*вно редкое! Понимаете, в чем дело? Потом после игры мне "пихайте", когда будет 0:0. А вот если 1:0, тогда я вам буду "пихать".

Это для вас – нормальная игра. Вы не видели нормального футбола! Я ухожу, не могу сидеть и этот дурдом смотреть. До свидания, ребята", – эмоционально высказался эксперт.

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В итоге сборная России проиграла Хорватии из-за автогола именно со счетом 0:1. После этого россияне уступили первое место в группе конкурентам и вынуждены будут сыграть в стыковых матчах ЧМ.

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