Легендарный Эдвин ван дер Сар в реанимации после кровоизлияния в мозг

У легендарного голкипера Эдвина ван дер Сара во время отпуска на хорватском острове произошло кровоизлияния в мозг. 52-летнюю звезду "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов срочно госпитализировали в ближайшую клинику.

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"В настоящее время он находится в больнице в отделении интенсивной терапии и находится в стабильном состоянии. Мы сообщим, как только появится более конкретная информация" - говорится в Twitter "Аякса", за который с 1990 по 1999 года играл ван дер Сар.

Вратарь в свое время выиграл Лигу чемпионов как с "Аяксом", так и с "Манчестер Юнайтед" .

Выступая за команду с "Олд Траффорд", он также проиграл два финала ЛЧ, один из которых пришелся на его последнюю игру против "Барселоны" в 2011 году перед уходом на пенсию.

Ван дер Сар совсем недавно работал в "Аяксе", гиганте Эредивизи, но оставил свою должность после того, как клуб занял третье место в прошлом сезоне.

Уволившись с работы, он сказал: "После почти одиннадцати лет работы в совете директоров я закончил. Мы вместе пережили замечательные вещи, но это также был невероятно тяжелый период".

В мае 2006 года голландец женился на Аннемари Ван Кестерен. У ван дер Сара есть 25-летний сын Джо, который совсем недавно играл за "Питтсбург Пантерз".

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