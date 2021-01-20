Легендарного футболиста "Зенита" госпитализировали с коронавирусом

Легендарного голкипера "Зенита" Вьячеслава Малафеева госпитализировали с коронавирусом в тяжелой форме.

Как сообщила его жена у себя в Instagram, состояние экс-футболиста ухудшилось. УЗИ показало, что одно его легкое поражено на 40%, а другое – на 65-70%.

"Лечу домой, так грустно. Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось, и, к сожалению, даже УЗИ показало у Славы высокую степень поражения: одно легкое на 40%, другое – на 65-70%. По этой причине мы решили не медлить и отправиться на госпитализацию", – рассказала жена Малафеева.

Напомним, что Вячеслав всю карьеру провел в "Зените". Цвета питерского клуба он защищал с 1999 по 2016 год. С командой голкипер завоевал четыре титула чемпиона России, по три Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА по итогам сезона 2007/08.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 17-летнюю дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу. Это случилось после того, как ее задержали по подозрению в распространении наркотиков.