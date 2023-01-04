Легенда ''Шахтера'' и сборной Украины рассказал об издевательствах в российском плену

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о состоянии своего брата подполковника Госпогранслужбы Сергея, который был освобожден из российского плена 31 декабря. 44-летний Сергей Шевчук стал одним из 140 защитников Украины, которые вернулись на родную землю по обмену.

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По словам Шевчука, брат после возвращения на родину находится в больнице и Вячеслав будет полностью заниматься его лечением. Сергея Шевчука ждет долгий этап восстановления, потому что его организм сильно поврежден.

"Он в плену похудел на 30 килограммов, в течение полугода у него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое чувство, что он вернулся из концлагеря. Брат выжил только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости", – цитирует Шевчука-младшего Украинский футбол.

По словам Вячеслава его старший брат за полгода похудел с 85 до 58 килограммов.

"На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать жизнь. Брату даже не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются", – отметил Шевчук.

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