Страдала от звездного отчима и влюбилась в лидера сборной Украины: кто жена Забарного и почему влюбленные живут как пенсионеры

Украинский защитник Илья Забарный, который был незаменимым звеном обороны английского "Борнмута", на этой неделе стал игроком французского "ПСЖ". Действующий победитель Лиги чемпионов подписал с киевлянином пятилетний контракт, заплатив клубу АПЛ 63 миллиона евро без учета бонусов. Вместе с Ильей в Париж переехала и его красавица-жена Ангелина, которая имела звездного отчима, в школе сталкивалась с буллингом, а сейчас имеет свой бизнес и покоряет футбольных фанатов Европы.

OBOZ.UA собрал самые интересные факты об Ангелине Забарной и ее истории любви с защитником сборной Украины.

Ангелина Забарная родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком в семье блогера Юлии Леус, которая после неудачного первого брака впоследствии переехала в Киев. В столице в 2016 году Юлия нашла новую любовь, а у девушки появился звездный отчим актер, телеведущий и шоумен Андрей Джеджула.

Как потом признавалась Леус, сначала в их отношениях с Андреем все было прекрасно, поэтому в 2017-м пара сыграла свадьбу. Однако потом начались проблемы и конфликты, которые часто возникали именно из-за Ангелины.

В своих интервью Юлия признавалась, что любимый с первого взгляда невзлюбил ее старшую дочь и всячески это демонстрировал. Мол, он ее оскорблял, пытался как-то унизить, уменьшить ее самооценку. Мол, с фигурой у нее что-то не так и тому подобное. А когда дочь съехала, все перешло на нее. Несмотря на недоразумения и ссоры, Юлия родила шоумену дочь, но в 2021-м они окончательно разошлись.

Однако, чтобы не происходило в личной жизни Юлии, своей дочери она пыталась дать хорошее образование. В детстве Ангелина обожала гимнастику и игру на фортепиано. Любовь к музыке со временем прошла, а вот к спорту осталась. Возлюбленная Забарного долгое время занималась гимнастикой, однако не выбрала это своей профессией.

Позже Ангелина признавалась, что несмотря на, казалось бы, эффектную внешность, ей не хватало уверенности: "В школе я очень много сталкивалась с буллингом, а за ее пределами – с токсичным окружением. Поэтому в моей голове очень часто звучала фраза: "А что же скажут люди?"

Но оказалось, что у Ангелины есть талант к иностранным языкам, поэтому девушка поступила на филологический факультет КНУ имени Тараса Шевченко. А в июле 2023 года жена Забарного сообщила, что стала дипломированным филологом. Эта красавица знает пять языков – испанский, английский, французский, древнегреческий и латынь.

Уже на первом возлюбленная Забарного решила самостоятельно зарабатывать деньги и открыла магазин одежды, однако поставщики ее подвели, поэтому бизнес пришлось довольно быстро закрыть. Также некоторое время Ангелина работала репетитором, пробовала себя в должности СММ-менеджера, но оставила эту сферу.

С будущим мужем Ангелина познакомилась, когда училась в 10 классе. Из-за смены работы мамы ей пришлось сменить учебное заведение, и как раз там девушка встретила будущего защитника сборной Украины. И со временем романтическая связь превратились в настоящую любовь, хотя о том, что Илья может вырасти в звезду футбола, Ангелина тогда не задумывалась.

"Познакомились, как одноклассники, и уже со временем начали общаться. Когда я узнала, что он футболист, да боже... Знаете, как в 15 лет воспринимается, что он футболист? Ходит на футбол, значит, это хобби. Я на английский язык хожу – это мое хобби, у него свое", – позже рассказывала девушка.

Но когда Илья стал стремительно становиться незаменимым в "Динамо", Ангелина сопровождала любимого на все матчи. А 4 сентября 2022 года Забарный таки решился сделать любимой предложение. Кольцо он купил значительно раньше и несколько месяцев возил его с собой, ожидая подходящего момента. И в итоге устроил любимой романтический ужин на одной из киевских крыш.

Ангелина не удивилась загадочному приглашению, ведь Илья часто устраивал ей различные сюрпризы. Только переспросила у любимого, не надо ли ей надеть какое-то красивое платье. А когда чувствовала, мол, главное возьми что-то теплое, чтобы не замерзнуть, то отдала предпочтение джинсам, в которых и сказала футболисту такое желанное "Да".

"Неистовое счастье найти своего человека", – подписала фотографии с признания Ангелина, а 2023 отправилась вместе с Забарным в Борнмут уже в качестве невесты. Свадьба состоялась 5 июня 2024-го, но прошла без лишнего пафоса – на ней присутствовали только самые родные.

А в конце 2024-го года жена футболиста сообщила о пополнении в семье. Однако речь не шла о беременности Ангелины. Илья и его возлюбленная завели собаку породы кане-корсо, дав ей кличку Рик.

Вопреки мнению, что вторые половинки футболистов живут "в шоколаде", Ангелина отмечает, что быть женой футболиста нелегко: "Я не выбирала себе мужа футболиста, я встречалась со своим одноклассником, который ходил на футбол. Я влюбилась в личность, а не в футболиста. Я очень счастлива, что он добился успеха. Но не забывайте, что у каждого футболиста и его жены есть мощная личность, которую нельзя обесценивать, которую нельзя называть просто "женой футболиста".

Пока Илья делает строит карьеру на футбольном поле, Ангелина наконец-то решилась запустить собственный бизнес. Девушка открыла школу для изучения иностранных языков Vil'no. На это ее вдохновила книга "Иди туда, где страшно", которую девушка взяла с собой в дорогу. И потом за четыре часа в поезде составила весь бизнес-план будущего проекта.

А еще Ангелина активно развивает свой блог в Instagram, а недавно запустила еще и YouTube-канал о "саморазвитии, вдохновении и заботе о себе": "Я буду снимать влоги о жизни, делиться бьюти-советами и инсайтами, которые помогут тебе чувствовать себя и выглядеть лучше. Давай вместе строить осознанную и гармоничную жизнь!"

"Мы с детства вместе. Мне кажется, что для меня это только в плюс. Я получал огромное удовольствие, проживая вместе каждый день. Совершенствуем друг друга. Мне не нужны никакие дискотеки, гулянки. Я более спокойный, больше дома нахожусь", – рассказывал Илья "Трендец".

А Ангелина тогда в ответ пошутила, что они живут как пенсионеры: "Никуда не ходим, просто гуляем по паркам, набережным и все. По вечерам всегда дома".

