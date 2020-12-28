Криштиану Роналду отдал конкуренту титул лучшего игрока 2020 года – СМИ

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался от награды лучшему футболисту 2020 года, которую ему должны были вручить на торжественной церемонии Globe Soccer Awards.

Как сообщает издание Tuttosport, большинство фанатов отдали приз именно португальцу, однако пятикратный обладатель "Золотого мяча" и его агент Жорже Мендеш решили, что это решение будет нечестным, поскольку Роналду выиграл в голосовании только за счет своей популярности. После внесения небольших изменений награда была вручена форварду "Баварии" Роберту Левандовски.

В сезоне 2019/20 на счету польского футболиста 55 голов и 10 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах. Он помог мюнхенскому клубу завоевать чемпионат и Кубок Германии, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Что касается Криштиану, то вместе с "Ювентусом" в сезоне 2019/20 он выиграл только итальянскую Серию А, вылетел на стадии 1/8 финала ЛЧ от "Лиона" и проиграл в финале Кубка и Суперкубке страны. Он отличился 37 голами и 7 ассистами в 46 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду назвали лучшим футболистом XXI века.