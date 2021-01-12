Коваленко о переходе в "Шахтер": не понравилось, как ко мне отнеслись в "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко признался, что в детстве был на просмотре в "Динамо", но ему не там не понравилось, и поэтому он выбрал "горняков".

В интервью на YouTube-канале донецкого клуба украинский футболист рассказал, что после этого очень быстро принял решение о переходе в "Шахтер".

"Сначала мы с херсонской командой поехали на какой-то турнир, и там моему тренеру позвонили и сказали, что меня приглашают на просмотр в "Шахтер". После этого уже позвонили из "Динамо", и я поехал туда. Там отнеслись ко мне как к человеку новому, и мне это не понравилось. Мы сели с мамой, поговорили, и я уехал в "Шахтер". На принятие решения у нас ушло 30 секунд", – поделился воспоминаниями Коваленко.

Напомним, что Виктор дебютировал за взрослую команду "горняков" в октябре 2014 года. С тех пор он провел за команду 200 матчей, забил 32 гола и отдал 12 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что "Аталанта", за которую выступают украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук, подписала предварительный контракт с Коваленко.

Позже стало известно, что Виктор не будет досрочно разрывать соглашение с "горняками" ради переезда в Италию.