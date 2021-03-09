Комбинация двух украинских футболистов принесла "Генту" победу в чемпионате Бельгии. Видео

Футболисты сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук и Роман Безус вдвоем организовали единственный гол в домашнем матче чемпионата Бельгии против "Остенде" (1:0).

Последний получил передачу на подступах к штрафной площади соперников и одним пасом "разрезал" всю оборону гостей, а другой наш соотечественник двумя касаниями обработал мяч и третьим послал его мимо голкипера. Сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд, но после видеопросмотра гол все же был засчитан.

Это взятие ворот в концовке тайма принесло "Генту" победу и позволило подняться на 10-е место в таблице после 29 матчей. Если команда украинцев выиграет перенесенный поединок, то обойдет "Зюлте-Варегем", который находится на восьмой позиции. Она дает шанс побороться за путевку в Лигу Европы после окончания регулярного сезона.

Безус принял участие в 17 матчах чемпионата Бельгии в нынешнем сезоне и отдал 2 результативные передачи. Его украинский одноклубник забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 23 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, почему руководство "Гента" отказалось продавать Яремчука в летнее межсезонье.