Когда и во сколько следующий матч сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины победила Словакию во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит на полях Германии. Подопечные Сергея Реброва пропустили первыми уже на 17-й минуте, однако после перерыва сумели переломить ход игры и вырвали три очка – 2:1.

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Благодаря этому триумфу "сине-желтые" сохранили шансы на выход в плей-офф первенстве. Для этого украинцам нужно попасть как минимум в тройку лучших команд квартета, где они ранее разгромно проиграли Румынии 0:3.

Судьба нашей команды определится в среду, 26 июня. В этот день в Штутгарте украинцы проведут заключительный матч группового этапа. Соперниками сборной Реброва станут бельгийцы, которые в первом туре также потерпели поражение (от Словакии 0:1). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украинцам в противостоянии с "красными дьяволами" желательно не проигрывать. Поражение существенно снизит шансы завершить групповой турнир на третьем месте и претендовать на выход в плей-офф.

Также отметим, что Украина и Бельгия еще никогда не встречались друг с другом даже в товарищеских матчах.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что сказал игрокам в перерыве матча со Словакией и почему выбрал Анатолия Трубина вратарем.

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