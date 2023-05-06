Клуб УПЛ выгнал футболистов, выступавших в Крыму и России – СМИ

Полтавская "Ворскла" расторгла контракты с 24-летним полузащитником Андреем Кравчуком и 24-летним голкипером Иваном Пономаренко, сообщает ведущий проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. Футболисты после 2014 года выступали в России и в оккупированном Крыму.

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Пономаренко, который родился в Орехово (Сакский район Крыма), в 2019-м играл за "Крымтеплицу-2" и "Уютное" из Евпатории. В послужном списке вратаря игры за "Буковину", "Днепр" и "ЦСКА-Памир" (Таджикистан).

Черновчанин Кравчук с 2020 года успел провести за московское "Торпедо" 35 матчей, где сделал 3 результативные передачи. Выступал за молодежные "Динамо" и "Шахтер".

"Произошла встреча и разговор между руководством "Ворсклы" и представителями ультрас. Конкретной фанатской группировки, которая нас с вами сейчас защищает на фронте. Ультрас "Ворсклы" потребовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство полтавчан пошло навстречу", – сказал Спиваковский.

Кравчук не стал предъявлять никаких претензий к команде, заявив, что все понимает.

На официальном сайте полтавчан фамилии обоих игроков уже отсутствует. На сайте УПЛ указано, что в составе "Ворсклы" еще числится Пономаренко.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Кравчук сразу разорвал контракт с "Торпедо" и отправился в Англию, где тренировался вместе с "Манчестер Сити".

"Уход из „Торпедо" был единственным решением. Я чувствовал себя очень неудобно, в Украине бы меня не поняли, если бы я остался. Не могу поверить в происходящее. ХХІ век, центр Европы. Трудно подобрать слова", — сказал тогда футболист в интервью Daily Mail.

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