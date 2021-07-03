Кличко рассказал известным британским изданиям The Telegraph и The Sun об ожиданиях от игры Украина – Англия

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал известным британским изданием The Telegraph и The Sun о своих ожиданиях от игры Украина – Англия в четвертьфинале Евро – 2020. Интервью издания опубликовали накануне матча.

"Футбол очень популярен в Украине, но наша страна еще никогда не занимала таких высоких позиций на Евро. И поэтому сегодня все украинцы в восторге и очень взволнованы. И все внимание приковано к чемпионату. Матч против Нидерландов, где мы проиграли со счетом 3: 2 был очень драматичным. Однако во время игры с Македонией и Швецией наша команда показала очень хорошую игру. Для Украины это были очень волнующие моменты – они объединяют нацию. Победы сегодня важны и необходимы Украине, которая продолжает бороться за свою территориальную целостность и независимость, – подчеркнул мэр столицы в комментарии изданию The Telegraph. – Сейчас все фанаты затаили дыхание в ожидании игры против Англии. Это будет для украинцев очень сложный матч. Ведь британская сборная – одна из лучших команд не только в Европе, но и в мире", – отметил Кличко.

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Он выразил надежду, что тренер украинской сборной Андрей Шевченко, который имеет опыт игры в "Челси" и понимает стратегию британцев, воспользуется этими знаниями для настройки украинских футболистов на игру с Англией.

"В нашей команде есть игроки высокого уровня. Я с интересом наблюдаю за Александром Зинченко, Андреем Ярмоленко, Георгием Бущаном, Русланом Малиновским, Романом Яремчуком и Артемом Довбиком, который в матче со Швецией проявил себя блестяще! А вообще, вся наша сборная имеет большой потенциал . Успех в чемпионате добавляет стране признанных достижений, поднимает ее престиж в мире. Сегодня мы все держим кулаки за нашу сборную! ", – цитирует Виталия Кличко The Telegraph.

В интервью изданию The Sun на вопрос чем может быть опасной для британцев украинская сборная и что бы он посоветовал украинским футболистам Кличко отметил: "Украинская сборная опасна своей непредсказуемостью. Думаю, мало кто из участников чемпионата ожидал, что Украина выйдет в четвертьфинал. Впервые в истории! Поэтому этот потенциал, который может реализовать наша сборная может стать "сюрпризом" для соперников, – сказал Кличко. – Сегодня внимание украинцев, даже тех, кто до этого не интересовался футболом, приковано к матчу против команды Гарета Саусгейта. А по советам – знаете, советы могут давать все. Потому что это – проще, когда ты сидишь на трибуне стадиона или перед телевизором. Понимает, что и как надо делать только тот, кто выходил на поле и на пределе сил бился за победу. Это понимает тренер нашей сборной Андрей Шевченко. И, я уверен, что он все необходимые советы игрокам донесет. Но, безусловно, матч со сборной Великобритании будет сложным для украинской сборной. Скажем прямо – будет испытанием. Я болею за нашу команду и надеюсь, что мы все увидим увлекательную и честную игру", – приводит слова мэра Киева известный британский таблоид.