Кейн, де Брюйне, Джака: топовые игроки, кому за 30, которые не сбавляют обороты

Топовые футболисты с возрастом как вино – только становятся лучше или получают новый шанс. И не всегда в МЛС или Китае. OBOZ.UA составляет топ звездных игроков, кому за 30 лет и кто держит марку в европейских элитных лигах. Пристегивайтесь – здесь точно есть ваши любимцы.

Эдерсон

Определиться с позицией голкипера, по сути, очень трудно. Ворота топовых клубов защищают многие возрастные игроки высшего класса. Например, Эдерсон - он только попал в ранг "30+", но играет почти безошибочно. Или Облак - он вообще впервые в своей роскошной карьере завоевал путевку на Евро для Словении! В воротах могут быть еще тер Штеген или Куртуа, обоим 31, но оба страдают из-за травм и постепенно теряют качество. Многие вспомнят и Нойера - но в его стабильности больше нет уверенности, импульсивность все съедает (как в той же игре против "Байера"). Поэтому именно Эдерсона возьмем основным - за крутую реакцию и роскошные дальние пасы.

Кайл Уокер

Топовых защитников выбрать еще сложнее: у современного футбола большие запросы к игрокам последней линии, а один эпизод может мгновенно перечеркнуть все достижения. Вот тот же Рамос: красивым жестом завершает карьеру в "Севилье", но уничтожен молодыми и более техничными соперниками. А есть и такие, как 41-летний Пепе: несмотря на возраст "динозавра футбола", он остается основой защиты "Порту" и помогал до последнего удерживать счет против "Арсенала".

Впрочем, мы остановим свой выбор на Уокере - ну никуда не деться от "Сити", который собирает лучших талантов мира. Да и есть за что: в свои 33 он – один из самых стабильных возрастных защитников, это вообще сложное сочетание. Кайл сохраняет доверие Пепа, а представить состав чемпионской команды без этого универсалиста – невозможно. Выбор позиции, отчаянная игра и клиншиты – все это только в пользу англичанина. Хотя по стилю игры позицию могут занять еще ван Дейк, Мингс или Алаба.

Джованни ди Лоренцо

Еще одного защитника давайте поищем в Италии. Лидеры Серии А больше опираются на молодых игроков, поэтому в наш рейтинг 30+ поставим ди Лоренцо. Когда открываешь состав "Наполи", он там точно будет. Итальянец пропустил только один матч за свой клуб, да и тот из-за перебора карточек. Больше выступлений среди неаполитанцев ни у кого нет. Основа чемпионского чуда прошлого сезона и несколько раз лучший игрок этого розыгрыша – ди Лоренцо остается гарантом того, что безынициативный коллектив не свалится еще ниже, хотя к этому есть все предпосылки. "Наполи" должны поблагодарить, что в свои 30 Джованни способен на подключение, хотя с кроссами еще предстоит поработать. А на замену ему хорошо подойдут Дэвис, Триппьер и Карвахаль.

Кевин де Брюйне

Хотите отличный пас? Вам к бельгийцу. Знаете, куда забегать? Ждите голевой передачи. Только восстановившись после сложной травмы, де Брюйне с первых же минут вернулся в битву ассистентов АПЛ. Кевин может сделать одну опасную передачу в продвижение – и она сразу станет произведением искусства. Полузащитник оказывает безусловное влияние на победы "Сити", что подкреплено и собственными голами, даже не рабочей правой. Летом де Брюйне исполнится 33, но смотрит ли он на возраст, если остается фундаментальным игроком и своего клуба, и сборной? А еще – выдает такие роскошные передачи:

Гранит Джака

Одно из главных действующих лиц чемпионского "Байера" - 31-летний Джака. Его статистика не такая яркая, но влияние швейцарца - это отобрать мяч и концентрировать силы на тот самый простой футбол, который помог Алонсо навсегда зачеркнуть прозвище "неверкузен" возле немецкого клуба. Центр поля – та стихия, которую Гранит может превратить в гранит для соперника (извините за каламбуры), а затем внезапно найти предголевой пас и обеспечить леверкузенцам новую победу. Не зря Джака был признан игроком года в Швейцарии: там много талантов с именем и гораздо младше, но именно опорник задает стиль нового чемпиона на карте европейского футбола.

Харри Кейн

Кейн переходил в "Баварию" за трофеями. Летом ему только исполнится 31 – но форварда на новом месте не остановить. Хоть он и страдает от собственного проклятия без кубков ("Бавария" уже хорошо это почувствовала), в Бундеслиге ему просто нет равных по влиянию на атаки команды и голевому чутью. Матч англичанина без результативного действия – такое же редкое явление, как солнечное затмение. Добавляет восхищения и дисциплинированность, отразившаяся на его успехах. И хоть с командными достижениями все очень плохо, то с личными рекордами в Германии и с уважением к его таланту все в полном порядке. Именно эти качества, а еще хорошая работа с мячом и контроль на скорости, делают англичанина среди игроков 30+ самым дорогим: оценка в 110 млн евро. Салах, Сон и де Брюйне далеко позади.

Антуан Гризманн

Поспорить с Кейном за статус топового европейского форварда за 30 может Гризманн. Казалось, что его карьера разрушена после перехода в "Барселону". Но, будто Феникс он возвращается туда, где было уютно – и снова разрывает за "Атлетико". Хотя самой команде не хватает стержня для победы в Ла Лиге, случился еще и болезненный вылет в ЛЧ, но весь этот результат для матрасников был бы невозможен без Гризи. Француз успевает и пас на продвижение отдать, и в защите отработать. При этом еще и оказывает большое влияние на атмосферу в раздевалке. Именно поэтому у него безусловное доверие и от тренера, и от болельщиков.

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