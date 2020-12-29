Караваев рассказал, как веде себя Суркис в раздевалке после матчей

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Игорь Суркис

Защитник "Динамо" Александр Караваев, отвечая на вопрос про поведение президента клуба после матчей, признался, что Суркис никогда не будет "напихивать" футболистам.

В тоже время Караваев рассказал, что Игорь Михайлович после каждой игры заходит в раздевалку и здоровается с игроками.

"Разговаривает с нами редко, но показывает всем своим видом, что он с командой: "Я с вами, я открыт, по любому вопросу обращайтесь – помогу, чем смогу". Он всегда открыт, Сидорчук с ним всегда на связи, тренер с ним всегда на связи. Это правильно. Президент знает, что хочет команда, а команда знает, что президент – это опора. Прийти в раздевалку и напихать, как мы играем – он сам говорил, что не будет этого делать. Он не тренер. Он для этого выбрал тренера. Это правильная позиция", – отметил Караваев в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Караваев признался, что после прихода Мирчи Луческу, в клубе изменились требования к футболистам, поменялся стиль игры, а также улучшилась дисциплина.

Ранее Караваев отвечая на вопрос о самом злом Мирче Луческу, вспомнил игру с "Гентом" за выход в Лигу чемпионов.

По словам футболиста сборной Украины, он до этого момента никогда не видел такие эмоции тренера.

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