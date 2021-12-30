Капитан "Динамо" с семьей попал в "трэшняк", возвращаясь в Киев с Мальдив

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с семьей испытал большие сложности с возвращением из отпуска. По словам супруги футболиста, их самолет за 2 часа до вылета отменили.

Анну, которая находится на поздних сроках беременности, не хотели пускать на новый борт. В итоге путешествие, которое в среднем занимает 12 часов, растянулось на 24.

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Девушка пожаловалась, что отели были заняты и им с трудом нашлось место для ночлега и дала совет своим подписчикам.

"Всегда иметь заначку на всякий пожарный, чтоб хоть как то вернутся домой. И после этого всего, детишки спросили: "А мы еще на четвертом самолете полетим сегодня?" – написала жена 30-летнего хавбека в Instagram.

Напомним, что несколько месяцев назад Анна показала свою фигуру в купальнике, собрав массу восторженных отзывов в комментариях. Выпуклые формы красотки свели с ума подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года у Сидорчука родилась двойня – мальчик и девочка.

Также у четы Сидорчуков есть дочка Кира, которая появилась на свет в мае 2015 года.

Позже появилась информация, что Анна и Сергей ждут четвертого ребенка.