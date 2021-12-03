"Какая мать, такая и дочь": жена футболиста Зинченко показала новые фото с Евой

Один из лидеров сборной Украины по футболу, полузащитник Александр Зинченко, и его жена Влада Седан отметили четыре месяца со дня рождения своей дочери. Супруга звездного футболиста поделилась новыми фотографиями с малышкой из Манчестера, где футболист играет за "Сити".

На своей странице в Instagram Влада показала, как выгуливает дочурку в саду возле дома. Телеведущая и Ева оказались одеты практически в одинаковые наряды. "Какая мать, такая и дочь", – с юмором подписала девушка кадр.

Ранее Влада уже публиковала похожую фотографию, но в доме.

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Еще она представила два фото в черно-белых тонах, на которых держит девочку на руках и нежно целует, когда та засыпает.

В первый день зимы, когда Еве исполнилось четыре месяца, Саше пришлось играть в чемпионате Англии против "Астон Виллы" в Бирмингеме. Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "МанСити" Зинченко отреагировал на особенный матч в Англии.

А недавно после матчей за сборную дочь Зинченко встретила его неприличным жестом. Сам он воспринял казус с юмором.

Засыпать под звук футбольных матчей для Евы – уже обыденная вещь.

Напомним, Александр сделал Владе предложение выйти замуж в Киеве на НСК "Олимпийский", а расписалась пара в посольстве Украины в Великобритании в 2020 году.

Мы писали, как жена Зинченко сверкнула в шортиках за рулем и показала дочь.

Ранее стало известно, что Зинченко увел Владу Седан у друга "не по-пацански".