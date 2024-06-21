Как испанские хитрости уничтожили итальянцев: тактический обзор матча Испания - Италия

Вчера мы посмотрели подлинное футбольное шоу: Испания показала, почему она главный претендент на победу на Евро. На фоне слабых выступлений Англии и Франции Фурия Роха просто переехала в Италию и легко квалифицировалась в плей-офф. В этом тексте OBOZ.UA рассказывает обо всех тактических ходах игры, как Доннарумма был единственным достойным игроком в Сквадра Адзурре и благодаря чему за два тайма лучшей была только Испания.

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Стартовые составы

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри, Педри – Уильямс, Мората, Ямал.

Италия: Доннарумма – Димарко, Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо – Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Пеллегрини, Фраттези – Скамакка.

Первый тайм. 45 минут панической итальянской защиты

Ох и начало было у этого матча! Уильямс развил атаку на левый фланг и вырезал подачу, где Педри в прыжке переправил мяч четко под перекладину. Только там в воротах, все же, Доннарумма – высокий голкипер среагировал на коварный и близкий удар и перевел его на угловой. Знал бы он, что это будет только начало его страданий в этом тайме.

Испания начала так же, как было с хорватами: мощный прессинг без мяча, попытка зажать итальянцев у их штрафной и постоянно скачивать снова и снова. Только против итальянцев это давление не завершалось все 45 минут. Сначала Уильямс был автором навеса, потом уже сам реагировал на подачу Мораты, очень много беговой работы впереди и быстрое возвращение из центра поля в последнюю треть. А если кто-то прорывался в сторону ворот Симона - большей частью Фраттези - сразу получал по ногам от Кукурельи или Ляпорта.

Первую половину тайма было очень много оборонительной работы у Сквадра Адзурры: мало таких команд, против которых им приходилось защищаться в три центрбека. Очень плохо выглядел ди Лоренцо, Уильямс прорывал его очень легко. Итальянцы точно изучили опыт хорватов, когда низкий слабый блок был самоубийством, поэтому они выходили медленно, не создавая пространство в зоне подбора. Но даже в такой формации Фурия Роха искала дырки для Педри, Родри или Руиса - и у опорников было несколько попыток на выстрел издалека. Гостям пришлось сменить схему на 4-1-4-1, где Жоржинью должен был самостоятельно перекрывать ту свободную зону дальнего удара.

Как же крут был первый тайм от Мораты: капитан Испании, несмотря на позицию форварда, перебегал все поле, нередко начиная атаки. Его вырезание позволяло запустить на фланг Ямала или Уильямса, которые дальше крутили хребта Бастони или Калафьори. Без мяча он всегда искал свободное пространство, чтобы получить пас; на мяче в секунду осматривал все поле и сразу бросал вперед. А в позиционных атаках роль диспетчера забирал Родри – тогда Альваро шел на свое стандартное место и уже своим ударом тянул мяч на удар.

Итог тайма – Испания добилась хаоса в обороне Италии и крутила ею как хотела. Забить не удалось из-за Доннарума - несколько крутых сэйвов оставили счет сухим. Однако вывозить только на голкипере было плохой тактикой для Сквадра Адзурры – Спалетти нужно было срочно успокоить команду и менять отношение к игре.

Второй тайм. Автогол как логический результат матча

Спаллетти начал с двойной замены: нужно было освежить опорную зону и снять уставшего от бега Фраттези; выходят Кристанте и Камбьясо. Впрочем, это отнюдь не помогло Италии улучшить защиту - испанцы снова были рядом, а ударов стало больше. Педри даже мог забивать с нескольких метров, но не попал в упор в ворота. Только теперь на ворота летели прострелы со всех сторон – и белые посыпались. Очередной прострел, подправивший Мората, стал рикошетом от Доннаруммы, а дальше мяч в свои ворота подправил Калафери. Там, где Фурия Роха не смогла забить сама, отлично справились их соперники.

А что было в ответ на это жесткое давление? Ничего. В этом матче Италия ужасно использовала возможности, которые возникали в атаке. Надежда была на что-то неожиданное, как-то оставить мяч пяткой под удар или прострелить назад, а не вдоль линии поля. Впрочем, сами итальянцы будто не были готовы к сюрпризам - адресатов передачи не находили. Очень страдали от этого Димарко и Кьеза, ведь их выпады некому было завершать. Ну и не забывайте о феноменальной защите: четверка пиренейских защитников закрывала все возможности.

Во всех зонах Испания была на голову выше: организованная оборона не давала разбегаться нападающим соперника. Даже когда Кристанте удалось продавить Кукурелью – его прострел был пуст. Центр поля возглавил Родри – он единственный, кого было видно с активными действиями и слабую игру Педри и Руиса по защите он смело взял на себя. В атаке Мората стал играть спокойнее и отдал первую скрипку Уильямсу – вингер по полной отблагодарил мощным ударом в перекладину. Под конец тайма обоих заменили – и это было закономерное решение для отдыха после мощного матча.

Испания разбила Италию в хлам. Это тот случай, когда 1:0 совсем не демонстрирует реальность: Сквадра Адзурры не было на поле, она могла только фолить и пытаться забросить куда-нибудь вперед, где Карвахаль и Ляпорт все контролировали. Угловые, ремни, километры, удары – все главные показатели со значительным отрывом указывали в сторону красных. Разве что владение было почти равным, но его удалось нарастить, когда пришла инициатива (точнее, испанцы завершали игру под своим контролем и отдали владение). После матча положение в группе обострилось: Испания выиграла квартет, а Хорватия и Италия сразятся за последнее место прямого плей-офф. На которое претендует даже Албания.