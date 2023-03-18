Известный украинский футболист, работавший в России, не дал забить гол ребенку. Тот расплакался, а команду настигла карма. Видео

Лучший бомбардир Первой лиги Украины (2012/13) Сергей Кузнецов, работающий главным тренером "Диошдьера" (Микошльц) попал в громкий скандал. Он запретил своему голкиперу Жомбору Шенко пропускать символический мяч от ребенка, перед гостевым матчем чемпионата Венгрии против МТК.

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Команда из Будапешта решила для своего маленького болельщика устроить небольшой праздник, позволив развести с центра поля. А затем один из игроков МТК посоветовал юному фанату забить гол.

Тот пробежал половину поля, но его удар отбил Шенко. После добивания вратарь поймал мяч и выбил его к центру поля. Мальчик вернулся к брату, расплакавшись у него на руках.

Трибуны освистали за это голкипера, а поединок завершился поражением Диошдьера 2:4. После финального свистка, эпизод с ребенком стал самым обговариваемым моментом встречи.

Кузнецов заявил, что хотел бы оправдать Шенко и команду, так как это была его инициатива и его решение.

"Если кто-то хочет, чтобы "Диошдьер" был партнером в благотворительной акции или акции по случаю дня рождения, то как минимум, нам сообщают об этом заранее. Здесь этого не произошло. Мое мнение, что такой акцией они ставят игроков другой команды, профессиональный персонал и болельщиков в неприятное положение. Голкиперу гостей нереально пропустить удар от нападающего хозяев. Я остаюсь при своем решении, и сегодня я бы не поступил иначе", - заявил Кузнецов на пресс-конференции.

40-летний Кузнецов является чемпионом Беларуси (2003) и чемпионом Молдовы (2004). С 2008 по 2011 провел 57 матчей за львовские "Карпаты", забив 21 гол. По завершению карьеры игрока работал помощником тренера в российских "Алании" (2018) и "Спартаке" (2019). С 2022 является наставником "Диошдьера".

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