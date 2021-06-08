Известный футболист признался в игре под ненастоящими именем и датой рождения

Нападающий "Штутгарта" Силас Вамангитука, который стал одним из лучших бомбардиров своей команды в минувшем сезоне немецкой Бундеслиги, признался, что несколько лет назад агент заставил его подделать имя и дату рождения. Он оказался на год старше, чем ожидалось.

Как сообщается на официальном сайте "Штутгарта", подмена случилась в 2017 году, когда конголезец получил приглашение на просмотр в "Андерлехте". Клуб был заинтересован в подписании контракта с футболистом, но посоветовал ему вернуться на родину до срока окончания визы и получить там новое разрешение на въезд.

Вместо этого агент игрока, которого на самом деле зовут Силас Катомпа Мвумпа, изменил его имя в документах, а также дату рождения – с 6 октября 1998 года на это же число в 1999-м.

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"Я жил в страхе на протяжении последних нескольких лет и волновался за свою семью в Конго. Мне было непросто поделиться своей историей", – признался футболист.

Отметим, что "Штутгарт" не собирается наказывать игрока и, наоборот, решил его поддержать. Перейдя в клуб в 2019 году, Катомпа Мвумпа быстро освоился в команде и в 25 матчах Бундеслиги 2020/21 забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Силас попал в курьезную ситуацию в чемпионате Германии, получив желтую карточку за издевательский гол.