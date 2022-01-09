Известный футболист-чемпион перепутал приглашение в сборную со спамом

Футболист ирландского клуба "Шэмрок Роверс" Роберт Лопес рассказал забавную историю из своей карьеры. Он получил приглашение в сборную Кабо-Верде, но чуть не удалил его, приняв его за спам на незнакомом языке.

Главный тренер сборной из карликовой страны с населением чуть более 500 тысяч человек искал игроков по всему миру и нашел Лопеса, у которого оказались африканские корни. Мать спортсмена является ирландкой, а отец – уроженец Кабо-Верде.

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В одной из социальных сетей 29-летний Лопес получил личное сообщение, написаное на португальском. Роберт не знал этого языка и удалил послание, спутав с иностранной рекламой, сообщает Евроспорт.

Наставник Кабо-Верде не бросил своих попыток и продолжать писать футболисты в течение девяти месяцев. Только тогда Роберт решил вбить текст в переводчик, узнав, что его хотят видеть в национальной команде.

"В молодости я нередко получал звонки. Незнакомцы представлялись сотрудниками английских клубов, но это всегда был пранк. Тут же все случилось по-настоящему", – признался спортсмен.

За свою профессиональную карьеру Лопес поиграл лишь в двух клубах. В сезонах 2011-2016 выступал за "Богемиан" из Дублина, а затем перешел в "Шемрок Роверс". С этой командой хавбек дважды выигрывал чемпионат Ирландии.

Также в активе полузащитника победа в Кубке Ирландии.

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