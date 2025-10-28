Из-за вратаря 'Интера' случилась смертельная трагедия в Италии. Видео

Второй вратарь итальянского "Интера" Жозеп Мартинес, направлявшийся на тренировку в Аппиано-Джентиле, стал участником смертельного ДТП, в результате которого погиб 81-летний Паоло Сайбене, передвигавшийся на электрической инвалидной коляске, пишет La Gazzetta dello Sport. Трагедия произошла утром во вторник в небольшом городке Фенегро под Комо.

Авария произошла около 9:43 утра на улице Бергамо, недалеко от тренировочного центра миланского клуба. По предварительным данным, пожилой мужчина внезапно выехал с велосипедной дорожки на проезжую часть, где в тот момент двигался автомобиль Мартинеса.

Испанский голкипер не успел избежать столкновения: удар оказался смертельным, и медики, прибывшие на место вместе с вертолётом, скорой и карабинерами, лишь констатировали смерть Сайбене. Сам Мартинес не пострадал, но находился в состоянии сильного шока.

По данным следствия, участок дороги, где случилось ДТП, расположен за пределами жилой застройки и состоит из одной полосы в каждом направлении без разделителя. Свидетели, включая женщину, ехавшую позади автомобиля испанца, подтвердили, что коляска двигалась нестабильно, а затем внезапно сместилась влево на полосу движения.

Следователи не исключают, что пожилому мужчине стало плохо, из-за чего он потерял контроль над управлением.

В знак траура "Интер" отменил запланированную на 14:00 пресс-конференцию наставника Кристиана Киву. Команда провела тренировку без участия Мартинеса, находящегося в шоковом состоянии, и, по сообщениям итальянской прессы, глубоко переживает случившееся.

