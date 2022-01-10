Итоги для сборной Украины и 'третья сила' в УПЛ: обзор спортивных СМИ

Футбольная жизнь, несмотря на новогодние праздники, продолжает бить ключом, подкидывая поклонникам любимой игры как радостные, так, увы, и грустные мотивы. Первая неделя 2022-го в этом плане также вышла неоднозначной. И – весьма насыщенной по части информационных поводов и различного рода резонансов.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ СБОРНОЙ

С последних уместно начать, подводя итог году ушедшему. По традиции предновогодние дни не обошлись без рейтингов самых значимых спортивных и, в частности, футбольных событий. Большинство подобных хит-парадов пестрили здравицами по случаю выхода национальной сборной Украины в четвертьфинал финального турнира Евро-2020, "запоздавшего" на год из-за пандемии.

"Возможно Украина не показала свой лучший футбол, в некоторых играх, как например, на стадии группового этапа против Австрии, болельщики ждали большего, – оглядывается назад спортивная редакция портала Sport.unian.net (29.12.21). – Однако реалии таковы, что сейчас футбол в стране переживает не лучший свой период. Уровень нашего чемпионата снизился, уровень футболистов тоже, на все есть свои причины. Но игроки сборной собрались, проявили свой характер и в 1/8 финала обыграли довольно непростого соперника – сборную Швеции, подарив незабываемые эмоции миллионам жителей нашей страны, которые смотрели этот поединок".

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"В плане результата наша команда прыгнула выше головы, а Шевченко показал себя тренером, который умеет справляться с топ-задачами в самых сложных обстоятельствах, – соглашается с коллегами Влад Белый, автор интернет-издания Footclub.com.ua (24.12.21). – Как бы то ни было, но победа наш шведами всегда будет одной из важнейших в истории украинского футбола, а четвертьфинал крупного турнира – повторение лучшего результата национальной сборной".

Впрочем, достижение первой команды страны, как правило, упоминается в итогах года в неразрывной связке с отбытием из сборной тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко.

"Непонятный уход главного тренера не стал окончанием этой мыльной оперы, – иронизирует Сергей Горбаченко (Football.ua, 31.12.21). – Все мы с "поп-корном" наблюдали за тем, как УАФ длительное время пытался "решить вопрос" с Сергеем Ребровым, чтобы именно он был во главе главной команды. В итоге все это затянулось настолько, что Алексей Михайличенко и Олег Блохин составляли список из футболистов, которые должны были собраться на ближайшем сборе. Чуть позже в спешном порядке был назначен Александр Петраков с приставкой и.о.".

Эпопея с пришествием к штурвалу сборной Петракова – также среди топ-событий 2021 года. Ситуация, в очередной раз обнажившая чудовищный непрофессионализм руководителей национальной футбольной ассоциации, трактуется в СМИ как унизительная и для наставника, и для украинского футбола в целом.

На противоположном "полюсе", среди однозначно позитивных историй – преображение киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. Результатом неполного года работы румынского специалиста во главе самого популярного нашего клуба стал победный "хет-трик" – выигрыш Суперкубка Украины, чемпионата страны и кубкового турнира.

"Окрім титулів, Луческу реанімував і розкрив деяких футболістів "Динамо", – отмечает Юрий Яковлев (Football24.ua, 27.12.21). – Той же Микола Шапаренко, якого "списали" Хацкевич і Михайличенко, отримавши довіру тренера, здобув статус одного з лідерів "біло-синіх". Молодий Олександр Сирота став гравцем основної обойми, а ще молодший Ілля Забарний не лише окупував місце в старті "Динамо", а й був основним у збірній України на чемпіонаті Європи-2020".

В этом свете абсолютно обоснованным выглядит признание динамовского наставника лучшим среди коллег по Премьер-лиге в конкурсе Всеукраинского объединения тренеров.

"Уже вп’яте наше Об’єднання визначає найкращого тренера УПЛ, – читаем на официальном ресурсе УПЛ (Upl.ua, 27.12.21). – Рейтинг за п’ятьма критеріями ведеться за середніми оцінками, а також Об’єднання спільно з Українською прем’єр-лігою називає найкращих тренерів у кожному окремо взятому турі. За підсумками 2021 року найкращим із середнім показником 4,50 виявився Мірча Луческу – головний тренер київського "Динамо".

Серед його досягнень:

"Динамо" виграло чемпіонат, кубок і суперкубок у 2020-2021 роках;

"Динамо" повернулося в груповий етап Ліги чемпіонів;

низка гравців "Динамо" досягнула індивідуального прогресу".

"Луческу доказал своей работой, что является профессионалом до мозга костей, и возраст ему не помеха, – прокомментировал вердикт президент Всеукраинского объедения тренеров Николай Павлов. – Самый старший тренер не только в Украине, но и в Лиге чемпионов. Его работоспособности можно только позавидовать. Думаю, "Динамо" с "Шахтером" еще поборется за золото УПЛ этого сезона, у них еще личная встреча впереди. Во всяком случае, я, буду переживать за Луческу: за его опыт, возраст, отношение к футболу" (Fanday.net, 27.12.21).

НЕ ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА, А ИНКУБАТОР ТАЛАНТОВ

Усилия Луческу по возвращению "Динамо" на передовые позиции в отечественном футболе измеряются не только имиджевыми дивидендами. Два кряду попадания "бело-синих" в групповой раунд Лиги чемпионов пополнили казну клуба внушительной суммой премиальных. А на подопечных Мирчи обращают предметное внимание команды ведущих европейских лиг.

Переход левого защитника Виталия Миколенко в английский "Эвертон" стал третьим в ряду самых дорогих трансферов "Динамо", после продаж Андрея Шевченко в "Милан" и Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"Крім цього, це абсолютно іміджева історія, щоб показати своїм футболістам, що "Динамо" – це не "золота клітка", тут вміють відпускати своїх футболістів, якщо отримують гідні пропозиції. Це також реклама для клубу на Британських островах, бо якщо "Евертон" там купує, то може є сенс і іншим придивитися", – подчеркивает Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 3.01.22).

Удачная сделка для "Динамо" и его воспитанника, положительно влияющая на международный имидж украинского футбола: таков лейтмотив большинства оценок трансфера Миколенко.

"Главный месседж "Динамо" – мы открыты к любым предложениям, неприкосновенных в команде больше нет, – докапывается до сути корреспондент "Укринформа" Святослав Васылык. – Произошло то, чего хотели все адекватные болельщики и эксперты – Игорь Суркис поступил как дальновидный президент: пополнил клубный бюджет, дал таланту шанс в топ-чемпионате и освободил место в команде для новых воспитанников. Также приятно удивила скорость, с которой "Динамо" совершило трансфер. Оказывается, киевский клуб умеет оперативно работать на рынке" (Ukrinform.ru, 5.01.22).

По мнению автора, успешный старт Миколенко в английском чемпионате мгновенно поднимет интерес к другим украинским футболистам. "На выданье" в "Динамо" – Виктор Цыганков, Николай Шапаренко и Георгий Бущан, в "Шахтере" – Николай Матвиенко. "Вторую волну" вполне могут знаменовать киевлянин Илья Забарный и вратарь горняков Анатолий Трубин.

"Этот трансфер важен для всего украинского футбола и страны в целом, как реклама. Для клуба это хороший заработок, чтобы потом инвестировать в новых молодых талантливых исполнителей. А для самого футболиста это может стать большим шагом вперед в профессиональном росте. Будем надеяться и верить, что Миколенко сможет заявить о себе в английской Премьер-лиге", – резюмировал бывший игрок "Динамо" Василий Кардаш в интервью сайту Zbirna.com (2.01.22).

В период зимних отпусков у Миколенко не получилось лично попрощаться с товарищами по "Динамо", клубным руководством и персоналом. Но в социальных сетях футболист очень тепло и трепетно оформил свой переезд на Туманный Альбион.

"Спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде! И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня, – цитирует игрока Fcdynamo.com (1.01.22). – Отдельная благодарность каждому болельщику "Динамо", всем, кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю "Динамо" в дальнейшем только побед, трофеев и удачи!"

Весьма показателен для иллюстрации атмосферы, царящей в киевском "Динамо", и фрагмент интервью Виталия клубному ТВ, в котором Миколенко озвучил некоторые подробности беседы с президентом клуба.

"Игорь Михайлович привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в "Динамо", завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры" – сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне "ты мне как сын", я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали", – ретранслирует монолог Виталия сайт Fcdynamo.com (4.01.22).

Пример Миколенко – подтверждение дальновидности динамовского руководства относительно стратегии формирования первой команды преимущественно за счет своих воспитанников. Некоторые аналитики подсчитали, что при реализации всех трансферных предложений, информация о которых фигурирует сегодня в СМИ, "Динамо" только в зимнее окно переходов может заработать на продаже футболистов до 70 миллионов евро! При этом на каждую освобождающуюся позицию уже имеются достойные кандидаты, в том числе и из команды U19, пробившейся в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

"Когда-то "Шахтер" продал бразильцев на 100 млн евро за одно окно, – припомнил на своей странице в сети Instagram журналист Дмитрий Поворознюк. – И показал, как можно в Восточной Европе зарабатывать на трансферах. "Динамо" может сделать что-то подобное, но теперь со своими питомцами. Что еще круче" (Dynamo.kiev.ua, 2.01.22).

В субботу Миколенко дебютировал в составе "Эвертона", поучаствовав в кубковой победе над "Халлом".

"Он провел на поле все 120 минут, – констатирует Ua.tribuna.com (8.01.22). – SofaScore оценил его игру в 7,4 балла. Это лучшая оценка в "Эвертоне" наравне с Таунсендом. Whoscored оценил игру Виталия в 7,67 балла. Это третья оценка в "Эвертоне" после Гомеша и Гордона".

"Виталий не тренировался 15 дней, но смог полностью провести игру Кубка Англии, которая получилась очень интенсивной. Приятно это видеть. В конце у Миколенко были небольшие судороги, но было здорово увидеть его менталитет и выдержку. Я думаю, что он неплохо справился для дебютной игры", – поделился мнением главный тренер команды Рафаэль Бенитес.

ГРЯДЕТ ЛИ "ТРЕТЬЯ СИЛА"?

Достигать уровня мастерства, который устроил бы солидные западные клубы, украинские футболисты смогут только в национальном чемпионате с серьезной конкуренцией. Накала традиционного противостояния киевского "Динамо" с донецким "Шахтером", похоже, не хватает уже и самим нашим грандам. Об этом свидетельствует их неудачное выступление в текущем еврокубковом розыгрыше.

Увы, после исчезновения с футбольной карты "Металлиста" и "Днепра", новой "третьей силы" Украина так и не дождалась. Амбиции луганской "Зари", полтавской "Ворсклы", "Александрии" и других претендентов на роль возмутителей спокойствия так и остались в разряде эпизодических вспышек. Хочется надеяться, успехом увенчается процесс возрождения визитных коллективов в Харькове и Днепре. По крайней мере, к таким надеждам взывают руководители обоих коллективов, на отчетной неделе выступившие с большими интервью.

"Когда только создавался наш клуб, я сказал людям, что стояли у его истоков: цель "Днепра-1" – Лига чемпионов, – рассказал в общении с репортером сайта Fanday почетный президент днепрян Юрий Береза. – Они мне ответили, что я болен. А сегодня извинялись за свои слова. Если не ставить максимальные цели, то зачем вообще тогда играть.

На сегодняшний день "Днепр-1" – мощная команда, где каждый занимается своим делом. Мы набиваем шишки, но двигаемся вперед. Мы готовимся к еврокубкам, хотим там быть... Любой результат этого сезона, при котором мы не выйдем в еврокубки, я буду считать негативным... Я обещал вернуть европейский футбол в Днепр и сделаю это" (Fanday.net, 27.12.21).

К слову, именно представитель "Днепра-1" признан лучшим футболистом 2021 года в результате опроса игроков и тренеров команд УПЛ, проведенного сайтом "Команда 1". Форвард клуба и сборной Украины Артем Довбык опередил прошлогоднего лауреата – полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова, а также еще одного киевлянина – Николая Шапаренко.

Харьков в элитном дивизионе представлен сегодня клубом "Металлист-1925". Судя по всему, в следующем сезоне к нему присоединится и обычный "Металлист", уверенно лидирующий в первенстве команд первой лиги. О ближайших планах коллектива, собирающего на домашних матчах по несколько десятков тысяч болельщиков, поведал его президент Александр Ярославский.

"В свое время у нас получилось провести Евро-2012, получилось создать команду "Металлист". Я уверен, что мы и сейчас создадим. Уже команда есть, инфраструктура есть. Часть приведена в порядок, остальное обязательно тоже приведем в порядок", – рассказал он в интервью Sport.ua (6.01.21).

Ярославского и его партнеров не смущает тот факт, что футбольный проект в сегодняшних украинских реалиях априори не может приносить прибыли: "Тратить все равно будем больше, чем зарабатывать" (Sport.ua, 5.01.21). С таким изначальным подходом в успешное будущее "Металлиста" вполне можно поверить. Особенно – имея в качестве примеров киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Генеральный директор вице-чемпиона Украины Сергей Палкин в последние дни декабря в обширном интервью для клубного телеканала подвел итоги 2021 года.

"Сложный год. Нужно считать, что мы начинаем с нулевой отметки строить команду, поэтому не все получалось в этом году. Но главное, что у нас получается, – мы идем верным путем. 2021 год был именно годом становления команды, подтягивания большого количества молодых футболистов, уходом наших легенд", – отметил, в частности, Палкин (Shakhtar.com, 29.12.21).

По мнению менеджера, "Шахтер" попал в точку с приглашением на роль главного тренера итальянского специалиста Роберто де Дзерби. Тот на должном уровне соответствует трем главным критериям отбора: исповедовать атакующий футбол, быть мотиватором и уметь работать с молодыми футболистами.

"С любым соперником он хочет играть первым номером, независимо от его уровня, – развивает Палкин тему. – То, что он работает с молодежью, тоже подчеркивает его силу, его понимание и умение с ней работать, потому что наша политика направлена на то, чтобы всегда подтягивать молодых ребят, а он с этим прекрасно справляется.

Роберто показывает тот результат, который мы от него ждали. Мы понимали, что он знает, как работать с молодыми ребятами. Если вы его спросите о топ-3 игроков через два года, то там однозначно будут три украинца. Наши молодые украинские ребята ему очень нравятся, он делает на них большую ставку и каждому дает возможность себя проявить. Понятное дело, что у кого-то возможностей меньше, а у кого-то больше, у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже, но то, что они все прогрессируют – однозначно" (Shakhtar.com, 29.12.21).

"МЫ ЖИВЫ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАС ПОМНЯТ…"

Мелодия радости и мелодия грусти – жизни большая симфония. Для киевского "Динамо" первая в новом году неделя получилась пронизанной щемяще-грустными и даже трагическими нотками. Накануне дня памяти Валерия Лобановского клуб лишился одного из многолетних соратников Великого Тренера – доктора Владимира Малюты.

"Футбольному клубу "Динамо" очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие, – выразил соболезнования по поводу смерти специалиста президент столичного клуба Игорь Суркис. – Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта.

Не стало человека, которого любили и уважали все, кто его знает – как близкие люди и друзья, которых у него было много, так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было множество выдающихся спортсменов" (Fcdynamo.com, 5.01.22).

"На протяжении более четырех десятилетий выдающийся врач Малюта оберегал здоровье игроков, тренеров и многих членов большой семьи киевского "Динамо", а также персонала национальных сборных команд по футболу, создавая максимально благоприятные условия для их победного движения, – цитирует динамовский сайт почетного члена УЕФА Григория Суркиса. – Нет никаких сомнений в том, что самые громкие достижения всех плеяд киевского "Динамо" и славные успехи украинского футбола – это также и его личные победы" (Fcdynamo.com, 5.01.22).

Владимир Малюта пришел в киевское "Динамо" в 1975-м – еще до завоевания первого в истории команды Кубка кубков. И в каждой из сотен побед "бело-синих" за последующие без малого полвека, немалая доля его заслуги.

Уникальные достижения Владимира Игоревича в области медицины вылились в полтора десятка запатентованных открытий, несколько книг, множество статей в авторитетных зарубежных изданиях. Его усилия оценены целым рядом высоких государственных наград.

Даже после прохождения 80-летнего рубежа Малюта, по его словам, оставался "в игре" – курировал несколько направлений, принося неоценимую пользу родному клубу.

В свое время "Динамо" и Врач с большой буквы нашли друг друга. И нынешняя потеря – поистине невосполнима. В день прощания с В.Малютой об этом говорили его бывшие пациенты, коллеги, друзья.

"Владимир Игоревич никогда не держался за свою должность – он держался за медицину, за то, чтобы помогать людям, спортсменам, – сказал в интервью клубному ТВ главврач "Динамо" Андрей Шморгун. – Он до последнего дня создавал, писал книги, много работал над разработкой современных методов лечения, физиотерапевтических средств, чтобы улучшить и ускорить восстановление спортсменов после травм. Он хотел жить вместе с медициной. Это настоящий врач, настоящий профессионал" (Fcdynamo.com, 9.01.22).

"Він був непосидючою людиною, яка прагнула досконалості в своїй роботі, – отметил журналист Сергей Васильев. – Численні його винаходи були спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази клубу в медичній сфері. Завдяки ним чимало гравців київського "Динамо" набагато швидше проходили процес реабілітації після серйозних травм. Не знаю, як у світі, але в Європі навряд чи знайдеться футбольний клуб, який давав би можливості для такої серйозної наукової роботи, якою займався Володимир Малюта" (Fcdynamo.com, 9.01.22).

Весьма символично, что Малюта ушел в лучший мир на рабочем месте, как и Валерий Лобановский, чью память в динамовской семье вот уже два десятка лет неизменно чтут мероприятиями у могилы Мэтра и у его монумента перед клубной ареной.

"Привычно людно у могилы, где Лобановский обрел вечный покой, было и сегодня, – поведал своим пользователям в четверг официальный сайт "Динамо". – Среди людей, пришедших возложить цветы к мемориалу, поделиться друг с другом теплыми воспоминаниями о Мэтре и поддержать семью Лобановских, были его партнеры и подопечные, в том числе выдающиеся игроки "Динамо" Андрей Биба, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Владимир Бессонов, Александр Заваров, Александр Шовковский.

Митинг памяти продолжился у памятника наставнику, расположенному в самом сердце Киева, у входа на стадион "Динамо", который после трагического ухода Лобановского получил его имя и давно стал не только местом паломничества футбольных болельщиков, но и одним из памятных мест столицы" (Fcdynamo.com, 6.01.22).

Непосредственное участие в памятных мероприятиях Владимира Мунтяна с радостью и воодушевлением восприняла вся футбольная общественность Украины. В минувшем году прославленный ветеран перенес ковид в непростой форме, заставив встревожиться всех поклонников "Динамо".

"Состояние сейчас значительно лучше по сравнению с тем, как чувствовал себя пару месяцев назад, – признался В.Мунтян. – Восстановление после коронавируса – тяжелый процесс... Я привык находиться в движении, все время что-то делал, встречался с людьми, принимал участие в различных благотворительных акциях киевского "Динамо". Сейчас ритм жизни совсем другой, поэтому ощущаю себя немного неуютно.

Но даже в такой ситуации нашлись положительные моменты. Я был тронут и поражен тем, что меня помнит и ценит такое количество людей. Честно говоря, даже не ожидал, что спустя столько лет после окончания игровой карьеры буду получать такую поддержку и от болельщиков, которые звонили, писали, переживали и волновались за мое здоровье. Благодарю их от всей души. Наверное, без помощи руководства "Динамо" в лице Игоря и Григория Суркисов, и поддержки болельщиков, я бы не выкарабкался" (Fcdynamo.com, 28.12.21).

В очередной раз акцентируя внимание на приверженности динамовского клуба принципам семейственности и бережного отношения к традициям, хочется пожелать Владимиру Мунтяну и всем другим ветеранам нашего кожаного мяча крепкого здоровья.

Равно как и украинскому футболу в целом...