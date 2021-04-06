Испанский футболист забил гол самой издевательской "паненкой" года. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:33, 6.04.2021 Обновлено: 20:42, 6.04.2021

Испанский полузащитник катарского клуба "Аль-Садд" Санти Касорла отметился эффектным голом в матче чемпионата страны против "Аль-Гарафа" (2:0).

На 65-й минуте 36-летний футболист, выполняя удар с пенальти, обманным движением показал, что будет сильно бить, а вместо этого легко подсек мяч. Эта "паненка" получилась настолько издевательской, что мяч соприкоснулся с газоном ещё до линии ворот. В сети ее назвали самой издевательской "паненкой" в году.

Отметим, что впервые таким способом пенальти 40 лет назад в финале чемпионата Европы по футболу 1976 года забил Антонин Паненка. После этого все удары подсечкой с 11-метровой отметки стали называть в его честь.

В октябре прошлого года Паненка заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был отправлен в реанимацию.

Самый знаменитый пенальти в стиле Паненки в сборной Украины забил Артем Милевский в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Не могла оставить дедушку: в Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

За один день стало известно о трех погибших на Донбассе воинах

Подруга арестованной девушки в Дубае заступилась за нее и раскрыла свою "правду"

"Зрада и перемога" Зеленского и Порошенко в Катаре