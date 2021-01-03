"Интер" разгромил соперника в чемпионате Италии в матче с восемью голами. Видео

"Интер" добыл разгромную победу над "Кротоне" в домашнем матче 15-го тура итальянской Серии А со счетом 6:2.

Гости неожиданно открыли счет на 12-й минуте поединка, но уже к 30-й миланский клуб выигрывал 2:1 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса и автоголу Луки Марроне. Перед перерывом последней команде чемпионата удалось отличиться и, как оказалось, забить свой последний гол в отчетной встрече.

Во второй половине подопечные Антонио Конте не оставили шансов своим соперникам, отправив в их ворота четыре безответных мяча. Два из них забил все тот же Мартинес, что позволило ему оформить первый хет-трик в качестве игрока "Интера".

Победа стала для миланского клуба восьмой подряд и позволила команде захватить лидерство в Серии А. Теперь у "Интера" 36 очков в 15 матчах, что на два больше, чем у "Милана", который теперь идет вторым, имея игру в запасе. "Кротоне" остался на последней позиции. В активе главных аутсайдеров чемпионата 9 пунктов.

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