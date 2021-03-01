Свой первый матч национальная сборная независимой Украины провела 29 апреля 1992 года в Ужгороде со сборной Венгрии. Руководил нашей командой тренерский штаб во главе с Виктором Прокопенко. Первый блин вышел комом – поражение со счетом 1:3.

Но мало кто знает, что в далеком 1979 году Валерий Лобановский возглавлял сборную УССР на турнире седьмой Спартакиады народов СССР. После 23-летнего перерыва футбол вновь вернулся в программу соревнований, где впервые награды были разыграны еще в 1956-м.

Турнир Спартакиады народов СССР должен был стать репетицией футбольного турнира Олимпиады-1980, матчи которого должны были пройти на стадионах нескольких городов страны, в том числе и в Киеве. Валерий Лобановский пригласил в сборную трех игроков "Шахтера", двух из "Черноморца", одного из "Карпат" и 12 своих подопечных из киевского "Динамо".

Матчи предварительного этапа наша сборная проводила в Киеве на поле стадиона "Динамо". Игры вызвали интерес у болельщиков, трибуны арены были заполнены на всех играх.

Стартовый матч подопечные Лобановского проводили со сборной Узбекистана и одержали победу – 2:1 (мячи забили Блохин и "карпатовец" Юрчишин). Через два дня была обыграна сборная Таджикистана – 3:1 (Буряк, Колотов, Роговский), и в заключительном поединке группы наша сборная разгромила команду РСФСР – 5:1 (Блохин-3, Колотов-2).

Матчи полуфинального этапа уже проходили на стадионах Москвы. На поле динамовской арены наша команда обыграла сборную Литвы – 2:0 (Буряк, Хапсалис), затем сыграла вничью со сборной Беларуси – 0:0 и уступила сборной Москвы – 0:2.

В игре за "бронзу" сборная Украины вновь встретилась с РСФСР. 15 тысяч болельщиков стали свидетелями нашей победы, которая далась ой как нелегко. Результативная ничья 1:1 в основное время и решающий мяч на 118-й минуте дополнительного времени – в обоих случаях отличился Юрчишин.

Вспоминает заслуженный мастер спорта Леонид Буряк: "Мы играли за футбольную честь Украины. Желание победить было огромное, на это нас настраивал Валерий Васильевич. Почти всю быстротечную дистанцию мы прошли уверенно, добыв четыре победы. Судьбу же первого места в полуфинальной группе решил наш матч со сборной Москвы, основу которой составили спартаковцы. В начале игры пропустили два мяча после ударов Сидорова и Черенкова, а вот отыграться не удалось, хотя создали много опасных моментов у ворот москвичей. Очень переживали после того матча, ведь так хотелось вернуться домой победителями Спартакиады. Но бронзовая медаль 7-й Спартакиады народов СССР занимает почетное место в коллекции моих футбольных наград".

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