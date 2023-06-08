"Иди страну со дна вытаскивай". Путин стал посмешищем в России после высказывания о легионерах

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым с которым обсудил развитие футбола в регионе. Во время беседы, главарь Кремля высказался о присутствии легионеров в российском футболе, чем вызвал насмешки у местных болельщиков.

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Клычков заявил, что собирается создать клуб, в котором будут выступать исключительно "местные орловские, легионеров не будет".

"Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто", – сказал Путин.

Пользователи напоминают президенту о других проблемах в стране и высмеивают его экспертное мнение.

"Я тоже могу говорить банальности например: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным", "Жители белгородской области очень рады открытию Академии имени Юрия Павловича Семина, и в целом поддерживают развитие футбола в стране", "Иди страну со дна вытаскивай, какой тебе футбол", – стебутся комментаторы.

Путину говорят о том, что он сам не знает меры.

"Все хорошо в меру - это о президентских сроках стоит сказать. Но, видимо, уже не получится", "идет 24 год пустой болтовни старого , безумного деда..." - отмечают юзеры.

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