"И это не год и два". В России удрученно осознали все перспективы, которые ожидают страну в ближайшее время в еврокубках

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев считает, что российские команды не вернутся в еврокубки в обозримом будущем. По мнению функционера армейцев, стране необходимо выбирать другие направления развития.

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"Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее", – сказал Бабаев в эфире "Матч ТВ".

Российские болельщики не смогли сдержать эмоции, комментируя высказывания гендира столичной команды.

"Рома, какая Азия? Лига чемпионов УЕФА - это десятки млн евро в тотале даже за участие в групповом этапе. А азиатская лига ЦСКА зачем? Будет арена битком на игре против чемпиона Лаоса и третьей команды Индонезии?" – пишут юзеры.

Другие шутят, что такими темпами России светит разве что матчи с Беларусью и Эритреей.

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