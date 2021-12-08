Худшим футболистом матча с 'Шерифом' посчитали вратаря 'Шахтера'

По итогам матча Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Шерифом", который прошел во вторник, 7 декабря. в Киеве, свои оценки действиям футболистов дали статистические ресурсы. Самый низкий балл у вице-чемпиона Украины получил резервный вратарь Алексей Шевченко, хотя сыграл чуть более пяти минут.

Несмотря на игровое преимущество "горняков", в целом аналитики оценили команды практически одинаково. Средний бал хозяевам от сайта WhoScored составил 6,72, а гостям из Тирасполя – 6,69. Самым лучшим у "Шахтера" признали израильского атакующего полузащитника Манора Соломона (8,0).

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Самую низкую оценку получил вратарь Алексей Шевченко, который вышел на замену вместо Андрея Пятова на 85-й минуте. К несчастью 29-летнего голкипера, в добавленное время "Шериф" сравнял счет.

От экспертов ресурса SofaScore команды получили 6,87 и 6,86 пункта соответственно. Лучшим у "горняков" также назвали Соломона (7,5), а на второе место поставили автора голевой передачи – защитника Сергея Кривцова (7,4).

Напомним, подопечные Роберто Де Дзерби набрали два очка в шести матчах группового этапа и заняли четвертое, последнее, место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Вернидуб высказался об игре "Шерифа" с "Шахтером".

Также тренер "Шахтера" объяснил неудачу в игре с "Шерифом".