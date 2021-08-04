Хачериди переходит в клуб УПЛ – СМИ

Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди подпишет контракт с черниговской "Десной", сообщает Dynamomania со ссылкой на свои источники. 34-летний футболист перейдет в команду на правах свободного агента.

Последним клубом, за который выступал Хачериди, было брестское "Динамо". 30 января 2021 года украинец покинул Беларусь. Одной из причин назывался конфликт с новым руководством команды.

За месяц до этого председатель правления ОО "Динамо-Брест" Александр Коледа заявил, что из-за изменений в подходе к финансированию клуб больше не потянет зарплату Хачериди.

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Хачериди перешел в брестское "Динамо" в январе 2020 года. За это время он сыграл 21 матч, не отметившись результативными действиями, и заработал 6 желтых и 1 красную карточку.

За свою карьеру экс-игрок сборной Украины сыграл в шести клубах. Пик расцвета карьеры пришелся на 2007-2018 года, когда Хачериди играл в Киеве. Провел в бело-синей футболке 160 матчей, в которых забил 6 голов.

С 2018 по 2019 года выступал в Греции за ПАОК.

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Украинский защитник запомнился тем, что после игры Лиги чемпионов в Москве против "Спартака" показал местным болельщикам щитки в цветах флага Украины.

Футболист нашей сборной начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте игры.