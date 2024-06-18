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Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
5,2 т.
Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

Сборная Грузии по футболу во вторник, 18 июня, проведет исторический первый матч на чемпионате Европы. Команда французского тренера Вилли Саньола на континентальном первенстве-2024 в Германии начнет групповой турнир поединком против Турции.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Вестфаленштадион" в Дортмунде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Турция. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ

Фаворитами поединка считаются турецкие футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,73. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех грузинской национальной команды достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Аргентины, которую возглавляет Факундо Тельо. Помогать ему будут лайнсмены Габриэль Шаде и Эсекуэль Бралловски. Роль четвертого рефери исполнит Донатас Румшас из Литвы.

Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить испанец Алехандро Эрнандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вилль Саньол, главный тренер сборной Грузии:

– После успеха в стыковых матчах некоторым игрокам было немного сложно вливаться обратно в рутину. Ведь они пережили сказочный моральный подъем. Но в какой-то момент надо вернуться на землю и снова максимально сосредоточиться. Мы говорим об этом с самого начала тренировочных сборов. Теперь игроки готовы к турниру. Я могу подтвердить, что проблем с дисциплиной и должным настроем у нас нет.

Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

Винченцо Монтелла, главный тренер сборной Турции:

– Настоящая честь играть здесь, в Германи, на глазах у, я надеюсь, огромного числа наших болельщиков. Грузия – очень сложный соперник, они максимально заряжены. Нам надо сохранять спокойствие и играть организованно. Мы начинаем играть в футбол в очень юном возрасте и сохраняем эту страсть на долгие годы. Мы все находимся здесь в погоне за мечтой. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЕ СОСТАВЫ

Грузия: Мамардашвили – Кверквелия, Кашия, Двали – Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Шенгелия, Чакветадзе – Кварацхелия, Микаутадзе.

Турция: Гюнок – Айхан, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу – Эзджан, Чалханоглу – Гюлер, Йылдыз, Актюркоглу – Йылмаз.

Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пять раз играли друг с другом – трижды в товарищеских матча и дважды в отборе к чемпионату мира-2006. Три победы одержала Турция, одну – Грузия.

Последняя игра соперников состоялась перед Евро-2012, когда турки выиграли 3:1. Отметим, что в группе F также играют команды Португалии и Чехии.

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