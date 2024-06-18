Грузия – Турция: все подробности исторического матча Евро-2024

Сборная Грузии по футболу во вторник, 18 июня, проведет исторический первый матч на чемпионате Европы. Команда французского тренера Вилли Саньола на континентальном первенстве-2024 в Германии начнет групповой турнир поединком против Турции.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Вестфаленштадион" в Дортмунде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Турция. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ

Фаворитами поединка считаются турецкие футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,73. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех грузинской национальной команды достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Аргентины, которую возглавляет Факундо Тельо. Помогать ему будут лайнсмены Габриэль Шаде и Эсекуэль Бралловски. Роль четвертого рефери исполнит Донатас Румшас из Литвы.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить испанец Алехандро Эрнандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вилль Саньол, главный тренер сборной Грузии:

– После успеха в стыковых матчах некоторым игрокам было немного сложно вливаться обратно в рутину. Ведь они пережили сказочный моральный подъем. Но в какой-то момент надо вернуться на землю и снова максимально сосредоточиться. Мы говорим об этом с самого начала тренировочных сборов. Теперь игроки готовы к турниру. Я могу подтвердить, что проблем с дисциплиной и должным настроем у нас нет.

Винченцо Монтелла, главный тренер сборной Турции:

– Настоящая честь играть здесь, в Германи, на глазах у, я надеюсь, огромного числа наших болельщиков. Грузия – очень сложный соперник, они максимально заряжены. Нам надо сохранять спокойствие и играть организованно. Мы начинаем играть в футбол в очень юном возрасте и сохраняем эту страсть на долгие годы. Мы все находимся здесь в погоне за мечтой.

ОРИЕНТИРОВОЧНЕ СОСТАВЫ

Грузия: Мамардашвили – Кверквелия, Кашия, Двали – Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Шенгелия, Чакветадзе – Кварацхелия, Микаутадзе.

Турция: Гюнок – Айхан, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу – Эзджан, Чалханоглу – Гюлер, Йылдыз, Актюркоглу – Йылмаз.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пять раз играли друг с другом – трижды в товарищеских матча и дважды в отборе к чемпионату мира-2006. Три победы одержала Турция, одну – Грузия.

Последняя игра соперников состоялась перед Евро-2012, когда турки выиграли 3:1. Отметим, что в группе F также играют команды Португалии и Чехии.

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