Евро-2020 ушло в историю. На протяжении месяца 24 сильнейшие сборные нашего континента вели жаркий напряженный спор на полях 11 городов Европы. В финале на лондонском "Уэмбли", который состоялся 11 июля, сборная Италии, победив в серии пенальти команду Англии (которая в четвертьфинале разгромила Украину), стала чемпионом.

Но, друзья, от футбола не уйти, от футбола нет спасения – вы это прекрасно знаете. Он вновь в центре нашего внимания.

23 июля стартовал 31-й по счету чемпионат Украины. В нем выступают 16 клубов, среди дебютантов – "Металлист-1925", "Верес" и "Черноморец". Уже в стартовом туре не обошлось без форс-мажора – в связи с тем, что "Минай" в экстренном порядке заменил снявшийся с чемпионата "Олимпик", матч с "Динамо", который должен был состояться в Киеве на НСК "Олимпийский", перенесен на 11 августа.

Видео дня

К слову, также был перенесен и поединок за Суперкубок страны, которым обычно открывался сезон в Украине. Причиной всему успешное выступление сборной Украины на Евро-2020, в связи с чем футболисты "Динамо" и "Шахтера", составлявшие костяк национальной команды, вынуждены были задержаться на турнире и после предоставленного отдыха позже присоединились к своим клубам. Битва за трофей в итоге состоится 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

* * *

Обещанные OBOZREVATEL изменения в составах некоторых клубов.

Начнем с "Шахтера", у которого победных планов – громадье. Главный – вернуть "золото" чемпионата. Это подтверждают летние приобретения вице-чемпиона. В частности, "горняки" подписали пятилетний контракт с бразильским хавбеком "Бенфики" Педриньо. Ему 23 года. По неофициальной информации, эта покупка обошлась донецкому клубу в 18 миллионов евро и стала третьей по дороговизне в отечественном футболе. В свое время "Шахтер" купил мексиканца Нери Кастильо и бразильца Бернарда соответственно за 20 и 25 миллионов евро. В переходе Педриньо был лично заинтересован новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, и в личном разговоре убедил футболиста переехать в Украину.

Также в "Шахтере" появились 20-летний форвард "Аякса" Лассина Траоре, за которого отдали 8 млн евро, и бразильский защитник "Сассуоло" Марлон. Его переход стоил "горнякам" 6 млн евро.

Пока не очень активен на трансферном рынке чемпион страны – "Динамо". После того, как на Евро-2020 тяжелую травму получил Артем Беседин, киевляне усиливают переднюю линию. В частности, из московского ЦСКА в аренду пришел форвард Илья Шкурин (и отличился уже тремя забитыми мячами в контрольных матчах на сборах), а полноценные контракты подписали фланговый форвард Денис Антюх из "Колоса" и один из лучших бомбардиров чемпионата Словакии венесуэлец Эрик Рамирес из "Дунайской стреды".

Свои новички есть и у бронзового призера – "Зари". В частности, луганчане пополнились двумя футболистами "Динамо" – полузащитники Сергей Булеца и Ахмед Алибеков будут играть за "Зарю" на правах аренды до завершения сезона. Также из "Десны" пришел центральный защитник Максим Имереков. А вот с его коллегой по амплуа Джоелем Абу Ханной клуб досрочно разорвал контракт "по согласию сторон". Израильский центрбек перебрался в "Зарю" в июле 2019 года из немецкого "Магдебурга", за два сезона отыграл 55 матчей, забил один мяч. Такя же "процедура" была проведена с Андрейсом Цыганиксом. Полузащитник рижского РФС и сборной Латвии за полтора сезона провел за луганчан 29 поединков.

Четвертая команда по итогам прошлого сезона, "Колос" из Коваливки, подписала трехлетний контракт с нападающим Никой Ситчинавой. На протяжении пяти предыдущих сезонов грузин защищал цвета "Ингульца" и был одним из лидеров команды. Так, в минувшему чемпионате УПЛ он провел за "казаков" 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Но продлевать контракт не стал и по окончании сезона покинул Петрово в статусе свободного агента. Напомним, "Колос" в предстоящем сезоне будет представлять Украину в еврокубках – подопечные Руслана Костышина стартуют в третьем квалификационном раунде.

Во львовском "Рухе" сообщили, что голкипер Александр Бандура останется в команде еще на один сезон. 35-летний вратарь в минувшем чемпионате сыграл в 23 матчах, в восьми из которых оставил свои ворота "сухими". Конкуренцию за место в "рамке" Бандуре составит 36-летний экс-голкипер "Александрии" Юрий Панькив. В послужном списке опытнейшего стража ворот 202 матча в УПЛ, 254 пропущенных мяча и 68 "сухарей". А вот их коллеге по амплуа Роману Мысаку пришлось покинуть команду. Сотрудничество с голкипером, который защищал львовские ворота с 2019 года, прекращено по обоюдному согласию сторон.

Естественно, это далеко не все трансферы, которые "провернули" украинские клубы нынешним летом. Объять необъятное мы даже не будем пытаться. А со всеми новыми лицами в отечественных командах будем знакомиться уже по ходу нового сезона.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.