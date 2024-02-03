Григорий Козловский вручил награду лучшему игроку 'Руха'

Григорий Козловский вручил награду лучшему игроку "желто-черных" в 2023 году по версии болельщиков – Илье Кваснице. Об этом сообщили в ФК "Рух".

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"Приятно получить такую награду из рук основателя клуба. Спасибо Григорию Козловскому за это внимание и болельщикам, которые проголосовали за меня, за эту поддержку", – отметил Илья Квасница.

ФК "Рух" провел две тренировки накануне спаррингов со "Штурмом" и "Браво" в Словении.

В Чатеже футболисты провели два тренировочных занятия. На утренней тренировке отрабатывали разнотипные атаки: выход из обороны в атаку, позиционные атаки, контратаки. После обеда игроки занимались эстафетами, играли в футбол с различными заданиями и выполняли индивидуальную работу.

Основатель клуба Григорий Козловский посетил тренировку "Руха". Он пообщался с игроками и тренерским штабом.

Ранее воспитанники футбольной Академии "Рух" U-13, основателем которой является известный меценат и предприниматель Григорий Петрович Козловский приняли участие в международном турнире Number One Cup. В финале соревнований, которые прошли в польском Вроцлаве "Рух" U-13 победил португальский ФК "Спортинг".

"Наши воспитанники – это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Поздравляю и благодарю тренерский штаб и игроков "Руха" U-13! Вы достойно представили нашу Академию на международном уровне!", – сказал Григорий Козловский.