'Говорите на своём гов*яном украинском языке'. Пьяные русские 'набросились' на футболиста сборной Украины и его жену в Италии

Жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины по футболу Руслана Малиновского пожаловалась на неприятный инцидент, который случился с ними на отдыхе в Италии. Роксана Малиновская у себя в соцсетях написала, что на них "наехала" нетрезвая пара из России.

Видео дня

Роксана не смогла сдержать эмоций, назвав произошедшее "отвратительным вечером".

"Мы были на пляже с Русланом и Оливией, и одна пара русских заговорила с нами, когда услышала украинскую речь… "Вы здесь, в Италии, благодаря нам, русским", — имея в виду войну, конечно… Мы нет, но другие да… И эти двое пьяных — мужчина и женщина, но особенно женщина, которая несла этот бред… "Говорите на своём украинском говняном языке". Говорили, что это они нас освободили", – написала на итальянском вторая половинка украинского футболиста у себя в Isntagram.

Малиновский и его жена Роксана Малиновская познакомились в 2012 году, когда Руслан играл за клуб "Севастополь". Почти через четыре года, в 2016-м, они сыграли свадьбу.

Вскоре после этого, 13 ноября 2019 года, в семье Малиновских родилась дочь — Оливия. А 7 мая 2025 года у пары родился сын.

Роксана — не только супруга спортсмена, но и успешная бизнесвумен: она управляет собственным ателье "MALI Atelier" в Бергамо и активно участвует в благотворительности. Вместе с мужем они учредили фонд Malinovskyi Charity, который оказывает поддержку украинцам, пострадавшим от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!