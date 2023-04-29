Голкипер 'Шахтера' приостановил карьеру, вступив в ВСУ

Вратарть донецкого "Шахтера" U-19 Владимир Сегеда сменил перчатки голкипера на пиксельную форму. 18-летний игрок молодежной команды решил приостановить футбольную карьеру, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сообщает Террикон.

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По информации СМИ, Владимир уже находится в одном из учебных центров ВСУ, где проходит подготовку к службе.

Владимир родился в Луганске, с детства занимался разными видами спорта – прыжками в воду, волейболом и футболом. После начала войны в 2014 году с семьей уехал в Сумы, тренировался в сумской "Барсе", а дальше – в УФК "Днепр", где сумел обратить на себя внимание "Шахтера".

В академии "горняков" зарекомендовал себя смелым и отважным голкипером, привлекался в команду U-19. После начала полномасштабного вторжения России в Украину парень был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами по академии. Однако вскоре принял осознанное решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

"Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол", – говорит Владимир.

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