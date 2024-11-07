Голкипер сборной Украины по футболу 'стал' гражданином России и прокомментировал это. Фотофакт

Португальское издание A Bola после матча 4-го тура Лиги чемпионов между "Баварией" и "Бенфикой" (0:1) ошибочно указало украинского голкипера Анатолия Трубина как "русского". На сайте издания был опубликован комментарий 23-летнего вратаря после игры с мюнхенским клубом, в котором неверно указали его национальность.

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В тексте A Bola написало: "Российский вратарь говорит, что всегда старается оставить свои ворота в неприкосновенности".

Спустя несколько часов футболист нашей сборной отреагировал на этот ляп СМИ, написал в Instagram, что "Для всех СМИ: я – украинец".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября Трубин провел неудачный поединок в 3-м туре Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда". 23-летний футболист сборной Украины пропустил несколько голов в первой половине встречи.

Ранее "Бенфика" запретила Трубину выступать за сборную Украины по футболу на Олимпиаде-2024.

1 марта Трубин пропустил скоростной гол в 1/2 финала Кубка Португалии. "Спортинг" забил 22-летнему футболист сборной Украины уже на 9-й минуте.

22 февраля Анатолий Трубин стал творцом положительного результата для своей команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы. В матче против "Тулузы" 22-летний футболист сборной Украины отстоял на ноль.

18 февраля устроил впечатляющий перфоманс в матче 22-го тура чемпионата страны по футболу против "Визелы". Наш соотечественник сперва на ровном месте привез гол, а затем отбил 11-метровый удар.

20 января Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

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